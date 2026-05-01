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Preso por golpismo

El Congreso de Brasil aprobó una reducción de condena para Jair Bolsonaro

Una mayoría aplastante tanto de senadores (49 frente a 24) como de diputados (318 frente a 144) rechazó el veto de Lula a una ley que ya había sido aprobada en diciembre pasado con el respaldo de la ultraderecha y parte del centro.

Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión.Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión.
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El Congreso de Brasil aprobó este jueves (30.04.2026) una reducción de las penas por golpismo impuestas al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) y a cientos de sus seguidores, en un nuevo revés para el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

(260428) -- BRASILIA, 28 abril, 2026 (Xinhua) -- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante la firma del decreto que promulga el acuerdo de libre comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) en el Palacio de Planalto, en Brasilia, Brasil, el 28 de abril de 2026. Lula da Silva firmó el martes el decreto que promulga el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE, un paso clave hacia la conformación de una de las mayores zonas comerciales del mundo. (Xinhua/Lucio Tavora) (lt) (ah) (ra) (ce)El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Xinhua.

Una mayoría aplastante tanto de senadores (49 frente a 24) como de diputados (318 frente a 144) rechazó el veto de Lula a una ley que ya había sido aprobada en diciembre pasado con el respaldo de la ultraderecha y parte del centro.

A cinco meses de las elecciones que deben enfrentar al actual mandatario y al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, los legisladores abrieron las puertas a una rebaja para el líder ultraderechista condenado a 27 años de cárcel por la Corte Suprema el año pasado.

Brazilian senator Flavio Bolsonaro, Brazil's former President Jair Bolsonaro's son, looks on as he attends a hearing at the senate for a vacancy for Brazil's Attorney-General Jorge Messias on the Supreme Federal Court (STF) in Brasilia, Brazil April 29, 2026. REUTERS/Jorge SilvaFlavio Bolsonaro. Reuters.

La norma impide la acumulación de penas por crímenes de naturaleza parecida y acelera la progresión hacia el estatus semiabierto, por lo que según los expertos el expresidente podrá salir del régimen cerrado en un plazo de entre dos y cuatro años, antes de lo anteriormente previsto.

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