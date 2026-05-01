Preso por golpismo

El Congreso de Brasil aprobó una reducción de condena para Jair Bolsonaro

Una mayoría aplastante tanto de senadores (49 frente a 24) como de diputados (318 frente a 144) rechazó el veto de Lula a una ley que ya había sido aprobada en diciembre pasado con el respaldo de la ultraderecha y parte del centro.