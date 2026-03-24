La Corte Suprema concede prisión domiciliaria a Bolsonaro por razones de salud tras su condena

La Corte Suprema de Brasil define un giro en la situación judicial del expresidente Jair Bolsonaro al concederle prisión domiciliaria de carácter temporal. La medida, adoptada por el juez Alexandre de Moraes, se enmarca en el estado de salud del exmandatario, quien permanece internado por un cuadro de neumonía y requiere cuidados médicos permanentes.
El fallo establece que Bolsonaro podrá cumplir la condena en su residencia por un plazo inicial de 90 días, que comenzará a regir una vez que reciba el alta hospitalaria. La decisión responde parcialmente a un pedido de la defensa y coincide con la postura del Ministerio Público, que había considerado necesario un régimen más flexible ante la situación clínica del dirigente.
La resolución no modifica la condena de fondo, que asciende a 27 años de prisión por su responsabilidad en maniobras vinculadas a un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. En ese sentido, el beneficio se presenta como una medida excepcional, sujeta a revisión una vez cumplido el plazo establecido.
Una decisión condicionada por la salud y bajo revisión
El criterio adoptado por el tribunal combina elementos jurídicos y humanitarios. Según lo expresado en la resolución, el estado de salud del exmandatario exige un seguimiento constante que resulta difícil de garantizar en un entorno carcelario. Por ese motivo, se habilita de manera transitoria el cumplimiento de la pena en su domicilio en Brasilia.
Sin embargo, la decisión no es definitiva. El propio magistrado deja asentado que, una vez finalizado el período de 90 días, se evaluarán nuevamente las condiciones de detención y el estado de salud del exjefe de Estado. Esa instancia será clave para determinar si Bolsonaro regresa al régimen penitenciario o si se extiende la modalidad domiciliaria.
La decisión genera impacto político en un escenario de alta tensión institucional.
El cambio de criterio también se produce en un contexto de creciente presión judicial y política. En las semanas previas, la defensa había insistido con distintos pedidos que habían sido rechazados, pero la evolución del cuadro médico terminó por inclinar la balanza a favor de una medida excepcional.
Impacto político y señales en medio de la crisis institucional
La decisión judicial se inscribe en un escenario político sensible en Brasil, donde el caso Bolsonaro continúa generando fuertes repercusiones. La condena por golpismo marcó un punto de inflexión en la historia reciente del país y profundizó la polarización entre oficialismo y oposición.
En paralelo, el entorno del exmandatario mantiene una fuerte actividad pública. Su hijo, Flávio Bolsonaro, y su esposa, Michelle Bolsonaro, han participado en gestiones recientes vinculadas al caso, en un contexto donde cada movimiento judicial es seguido de cerca por el sistema político.
La concesión de la prisión domiciliaria no solo impacta en la situación personal del expresidente, sino que también envía una señal hacia el resto del sistema institucional. La combinación entre criterios humanitarios y la firmeza de la condena refleja la complejidad de un caso que sigue marcando la agenda política brasileña y que, lejos de cerrarse, continúa en evolución.