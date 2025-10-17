Siete muertes

Japón reporta una cifra récord por ataques de osos en lo que va de 2025

Además, entre abril y septiembre de este año se registraron 99 incidentes con lesiones corporales relacionadas con osos que involucraron a 108 personas, lo que marca el peor ritmo registrado, indicó el Ministerio de Medio Ambiente japonés.