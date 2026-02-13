Bajo fianza

Tensión en Irán: el régimen liberó a líderes reformistas tras las masivas protestas

Javad Emam y Ebrahim Asgharzadeh recuperaron la libertad este jueves tras ser detenidos por criticar la represión estatal. La medida ocurre en un clima de extrema sensibilidad, con un saldo de miles de muertos y una economía en caída libre.