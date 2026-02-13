#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Bajo fianza

Tensión en Irán: el régimen liberó a líderes reformistas tras las masivas protestas

Javad Emam y Ebrahim Asgharzadeh recuperaron la libertad este jueves tras ser detenidos por criticar la represión estatal. La medida ocurre en un clima de extrema sensibilidad, con un saldo de miles de muertos y una economía en caída libre.

La liberación de estos dirigentes parece ser un intento por bajar la presión internacional más que un cambio de rumbo genuino. La liberación de estos dirigentes parece ser un intento por bajar la presión internacional más que un cambio de rumbo genuino.
Seguinos en
Por: 

El complejo tablero político de Irán registró un leve movimiento de distensión en las últimas horas. Las autoridades judiciales confirmaron la liberación bajo fianza de dos figuras clave del arco reformista: Javad Emam, portavoz del Frente Reformista, y el exviceministro Ebrahim Asgharzadeh.

Mirá tambiénLa represión en Irán dejó de 7.000 muertos tras las protestas contra el régimen

Ambos habían sido arrestados tras las intensas manifestaciones que sacudieron al país durante el mes de enero, motivadas por el desplome de la moneda y el asfixiante costo de vida.

Un respiro en medio de la persecución

La salida de prisión de Emam y Asgharzadeh —confirmada por su abogado Hojjat Kermani— se produce tras el pago de fianzas cuyos montos no fueron precisados. Las acusaciones que pesaban sobre ellos incluían "atentar contra la unidad nacional" y "coordinarse con la propaganda enemiga", latiguillos habituales del sistema judicial iraní para desarticular la disidencia política.

(260113) -- TEHERAN, 13 enero, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 12 de enero de 2026 de personas participando en una manifestación, en Teherán, Irán. Decenas de miles de ciudadanos progubernamentales salieron a las calles de todo Irán el lunes, respondiendo a los llamamientos de las autoridades iraníes para demostrar solidaridad. (Xinhua/Shadati) (oa) (ah) (vf)El complejo tablero político de Irán registró un leve movimiento de distensión en las últimas horas. Xinhua/Shadati

Sin embargo, la libertad no es completa para el sector. Azar Mansouri, la primera mujer en liderar el Frente Reformista, aún permanece tras las rejas en la prisión de Evin. Aunque su defensa sugiere que su liberación podría concretarse "en los próximos días", su situación sigue siendo un termómetro de la intransigencia del régimen teocrático.

El fantasma de la represión de enero

El contexto de estas detenciones es dramático. Según datos que manejan analistas internacionales y organizaciones de derechos humanos, las protestas que se iniciaron a finales de 2025 dejaron un rastro de violencia sin precedentes.

Mientras el gobierno iraní reconoce poco más de 3.000 fallecidos, organismos como HRANA elevan la cifra por encima de las 7.000 víctimas fatales y estiman en 51.000 el número de detenidos.

(260113) -- TEHERAN, 13 enero, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 12 de enero de 2026 de personas participando en una manifestación, en Teherán, Irán. Decenas de miles de ciudadanos progubernamentales salieron a las calles de todo Irán el lunes, respondiendo a los llamamientos de las autoridades iraníes para demostrar solidaridad. (Xinhua/Shadati) (oa) (ah) (vf)El contexto de estas detenciones es dramático. Xinhua/Shadati

Un futuro incierto para el diálogo

La liberación de estos dirigentes parece ser un intento por bajar la presión internacional más que un cambio de rumbo genuino. El sector reformista, que en 2024 apoyó al actual presidente Masud Pezeshkian, se encuentra hoy fracturado: muchas de sus figuras se han distanciado del Ejecutivo al considerar que no ha podido (o querido) frenar la mano dura de los sectores más conservadores que responden al Líder Supremo.

Mirá tambiénTrump transmitió a Netanyahu su preferencia por la vía diplomática con Irán

En las calles de Irán, el silencio es tenso. Con la economía en ruinas y las familias aún de luto por las víctimas de enero, la liberación de un puñado de políticos difícilmente logre calmar un descontento social que, como advierten los expertos, parece haber perdido definitivamente el "umbral del miedo".

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Irán
Medio Oriente
Religión
Última Noticia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro