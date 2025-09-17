Con nuevos elogios

Javier Milei disertó en el Congreso Nacional de Paraguay e hizo un anuncio sobre Israel

El presidente argentino cerró la serie de actividades en el país guaraní tras su presentación en la CPAC, la reunión bilateral con Santiago Peña y la exposición en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay. Aseguró que habrá embajada en Jerusalén en 2026.