#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Con nuevos elogios

Javier Milei disertó en el Congreso Nacional de Paraguay e hizo un anuncio sobre Israel

El presidente argentino cerró la serie de actividades en el país guaraní tras su presentación en la CPAC, la reunión bilateral con Santiago Peña y la exposición en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay. Aseguró que habrá embajada en Jerusalén en 2026.

Javier Milei este miércoles en el Congreso Nacional de Paraguay.
 14:47
Por: 

El presidente de la Nación, Javier Milei, disertó este miércoles por la mañana en una sesión especial organizada por el Congreso de la Nación de Paraguay con elogios a su par Santiago Peña, en el marco de su visita de Estado.

Mirá tambiénLLA está abajo en las elecciones de octubre, aunque confían en que las van a dar vuelta

“Cada vez que vengo de visita no puedo evitar pensar en lo que mi país puede aprender de ustedes. Si comparamos los últimos veinte años de Paraguay contra la República Argentina, nos encontraremos con resultados casi diametralmente opuestos”, sostuvo, y añadió: “Mientras que ustedes no pararon de crecer, nosotros profundizamos nuestra decadencia”.

En la misma línea, expresó: “Hoy podemos decir que, más allá de los lazos inquebrantables que hermanan a nuestras naciones, ambas cuentan con presidentes que entienden que el Estado no debe ser un obstáculo para el desarrollo, y ambos han impulsado procesos de transformación, desregulación, inversión y seguridad”.

Mirá tambiénJavier Milei se reunió con Santiago Peña en Paraguay tras su disertación en la CPAC

“Es decir, han devuelto al Estado a su función esencial: crear las condiciones para el florecimiento de la iniciativa privada”. destacó al tiempo que remarcó que las reformas paraguayas se basan en tres ejes que aspiran a aplicar una reforma del transporte público, una transformación del aparato estatal y la implementación de incentivos económicos y productivos.

Javier Milei este miércoles en el Congreso Nacional de Paraguay.Javier Milei este miércoles en el Congreso Nacional de Paraguay.

Asimismo, celebró la sintonía en lo que definió como “el relacionamiento estratégico a nivel global y regional”, y anticipó que la Argentina abrirá su embajada en Jerusalén, Israel, durante el año 2026. Esta se trata de una de las primeras promesas que el hombre de La Libertad Avanza hizo públicas desde su arribo a Casa Rosada, con la particularidad de la coyuntura internacional en la cual la Unión Europea cuestiona las decisiones del gobierno de Benjamin Netanyahu y países como el Reino Unido amenazan con reconocer a Palestina como Estado.

Argentina's President Javier Milei speaks during the Industrial Entrepreneurs Forum of Paraguay (FEIP), in Asuncion, Paraguay, September 16, 2025. REUTERS/Cesar OlmedoJavier Milei este martes en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP). Crédito: REUTERS/Cesar Olmedo

El presidente del Congreso Nacional, Basilio Gustavo Núñez Giménez, tuvo palabras equiparables a las declaraciones del argentino, destacando las premisas del equilibrio fiscal ante sus pares del Senado. "Las remarcaciones de precios eran el día a día", recordó el legislador que estudió medicina en Argentina, pero cuestionó la cotidianeidad económica en las presidencias de Raúl Alfonsín y Carlos Saúl Menem.

Dicha sintonía de la que habló Milei se reflejó no sólo en el buen trato con su par paraguayo, sino también en declaraciones como las del presidente del Congreso Nacional: "Venimos de un equipo político donde pregonamos que lo más importante es Dios, Patria, Familia y agrego Partido".

Esta presentación cierra la participación del libertario en suelo guaraní, luego de su discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), la reunión con Peña en el Palacio de López y la exposición en la 18° edición del Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP).

Más videos que te pueden interesar

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Javier Milei
Paraguay
Israel
Videos

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro