Javier Milei disertó en el Congreso Nacional de Paraguay e hizo un anuncio sobre Israel

El presidente de la Nación, Javier Milei, disertó este miércoles por la mañana en una sesión especial organizada por el Congreso de la Nación de Paraguay con elogios a su par Santiago Peña, en el marco de su visita de Estado.
El presidente argentino cerró la serie de actividades en el país guaraní tras su presentación en la CPAC, la reunión bilateral con Santiago Peña y la exposición en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay. Aseguró que habrá embajada en Jerusalén en 2026.
“Cada vez que vengo de visita no puedo evitar pensar en lo que mi país puede aprender de ustedes. Si comparamos los últimos veinte años de Paraguay contra la República Argentina, nos encontraremos con resultados casi diametralmente opuestos”, sostuvo, y añadió: “Mientras que ustedes no pararon de crecer, nosotros profundizamos nuestra decadencia”.
En la misma línea, expresó: “Hoy podemos decir que, más allá de los lazos inquebrantables que hermanan a nuestras naciones, ambas cuentan con presidentes que entienden que el Estado no debe ser un obstáculo para el desarrollo, y ambos han impulsado procesos de transformación, desregulación, inversión y seguridad”.
“Es decir, han devuelto al Estado a su función esencial: crear las condiciones para el florecimiento de la iniciativa privada”. destacó al tiempo que remarcó que las reformas paraguayas se basan en tres ejes que aspiran a aplicar una reforma del transporte público, una transformación del aparato estatal y la implementación de incentivos económicos y productivos.
Asimismo, celebró la sintonía en lo que definió como “el relacionamiento estratégico a nivel global y regional”, y anticipó que la Argentina abrirá su embajada en Jerusalén, Israel, durante el año 2026. Esta se trata de una de las primeras promesas que el hombre de La Libertad Avanza hizo públicas desde su arribo a Casa Rosada, con la particularidad de la coyuntura internacional en la cual la Unión Europea cuestiona las decisiones del gobierno de Benjamin Netanyahu y países como el Reino Unido amenazan con reconocer a Palestina como Estado.
El presidente del Congreso Nacional, Basilio Gustavo Núñez Giménez, tuvo palabras equiparables a las declaraciones del argentino, destacando las premisas del equilibrio fiscal ante sus pares del Senado. "Las remarcaciones de precios eran el día a día", recordó el legislador que estudió medicina en Argentina, pero cuestionó la cotidianeidad económica en las presidencias de Raúl Alfonsín y Carlos Saúl Menem.
Dicha sintonía de la que habló Milei se reflejó no sólo en el buen trato con su par paraguayo, sino también en declaraciones como las del presidente del Congreso Nacional: "Venimos de un equipo político donde pregonamos que lo más importante es Dios, Patria, Familia y agrego Partido".
Esta presentación cierra la participación del libertario en suelo guaraní, luego de su discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), la reunión con Peña en el Palacio de López y la exposición en la 18° edición del Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP).
