Javier Milei posteó en sus redes sociales a modo de celebración por el resultado de las elecciones en España y su alegría por el triunfo de sectores de derecha.
Trump y Milei celebran el giro a la derecha en España
"España le dijo basta al socialismo empobrecedor de Pedro Sánchez", posteó el presidente argentino. Por su parte, el mandatario estadounidense remarcó: "Se merece perder".
"La libertad avanza en España. Ganó la libertad, perdió el socialismo", arrancó el presidente argentino. Acto seguido envió las felicitaciones a Feijoo y Abascal, del PP y Vox, respectivamente.
Y cerró: "España le dijo BASTA al socialismo empobrecedor de Pedro Sánchez. Las ideas de la libertad avanzan en todo el mundo".
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la derrota electoral del mandatario español Pedro Sánchez y lanzó duras críticas contra su gestión, luego de conocerse los resultados de las elecciones generales celebradas este domingo en España.
Consultado por periodistas sobre el desempeño del líder socialista, Trump reaccionó con satisfacción al enterarse de que había perdido los comicios. “¿Ha perdido? Oh, eso es algo bueno. Ha hecho un trabajo terrible. Se merece perder”, respondió el republicano.
La declaración llegó pocas horas después de que el Partido Popular (PP), encabezado por Alberto Núñez Feijóo, y Vox, liderado por Santiago Abascal, consiguieran una mayoría parlamentaria que los deja en condiciones de formar un nuevo Gobierno y poner fin a ocho años de administraciones socialistas.
Trump volvió a preguntar si Sánchez había perdido y, tras recibir la confirmación, calificó el resultado como una buena noticia.
Una relación tensa
Los comentarios del presidente estadounidense se producen en un contexto de fuertes desencuentros con Sánchez, especialmente desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.
Uno de los principales puntos de conflicto fue el gasto militar. El mandatario republicano reclamó que España elevara su inversión en defensa hasta el 5% de su Producto Bruto Interno (PBI), un compromiso que aceptaron otros integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) durante la cumbre de La Haya de 2025.
El Gobierno español rechazó esa exigencia y sostuvo que podía cumplir con sus compromisos dentro de la alianza militar sin alcanzar ese porcentaje. La postura provocó reiteradas críticas de Trump, quien incluso llegó a sugerir que España debería ser expulsada de la OTAN.
Las diferencias también se profundizaron en marzo de 2026, cuando Sánchez se negó a autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón por parte de Estados Unidos, en el contexto de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.
Trump cuestionó la decisión y amenazó con interrumpir las relaciones comerciales con España. Sánchez respondió que su país no sería cómplice de acciones contrarias a sus valores e intereses por temor a posibles represalias.
Meses después, durante la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, el presidente estadounidense volvió a cargar contra España y calificó al país como un socio deficiente.
Un nuevo escenario
La victoria del PP y Vox abre una nueva etapa en las relaciones entre Madrid y Washington. Feijóo, que quedó en condiciones de encabezar el próximo Ejecutivo, y Abascal mantienen posiciones más cercanas a distintos sectores del conservadurismo estadounidense.
En particular, el líder de Vox mantiene vínculos políticos con Trump y con referentes republicanos de posiciones conservadoras. El resultado electoral podría facilitar un acercamiento entre ambos gobiernos, aunque todavía deberán definirse los términos de la alianza que permitirá la formación del nuevo Ejecutivo español.
La derrota de Sánchez también se produce en un momento complejo para Trump en el frente interno. En las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, el Partido Demócrata recuperó el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense, lo que debilitó la posición legislativa de los republicanos.
Además, el mandatario comienza a transitar el tramo final de su segundo mandato, ya que no podrá presentarse nuevamente a las elecciones presidenciales de 2028.
De esta manera, la reacción de Trump a los comicios españoles volvió a poner de manifiesto las diferencias que mantuvo con Sánchez durante los últimos años y anticipa posibles cambios en el vínculo diplomático entre Estados Unidos y España.