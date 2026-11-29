España definió un cambio de ciclo político en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre. El Partido Popular (PP) y Vox consiguieron una mayoría absoluta de 187 diputados y quedaron en condiciones de conformar un nuevo Gobierno, que pondrá fin a ocho años y medio de administraciones encabezadas por fuerzas de izquierda.
Elecciones en España: El PP y Vox logran una amplia mayoría para desbancar a Pedro Sánchez
El Partido Popular ganó las elecciones generales y, junto a Vox y UPN, alcanzó 184 bancas en el Congreso.
La victoria del bloque de derecha se produjo en una jornada marcada por una participación histórica, que alcanzó el 68,2% a las 18, según los datos difundidos por el Ministerio del Interior. La cifra superó ampliamente el registro de las anteriores elecciones generales y reflejó una fuerte movilización del electorado.
El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, obtuvo 135 escaños, mientras que Vox, conducido por Santiago Abascal, consiguió 52 representantes. La suma de ambas fuerzas les permitió superar con comodidad los 176 diputados necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso.
De esta manera, Feijóo quedó encaminado a convertirse en el próximo presidente del Gobierno español. Vox, que logró un crecimiento significativo, tendrá un papel central en la nueva administración y podría ocupar la vicepresidencia a través de Abascal.
El avance de Vox
Uno de los principales datos de los comicios fue el crecimiento de Vox, que sumó 19 diputados respecto de las elecciones de 2023. El resultado fortaleció a la formación de Abascal y la convirtió en un socio determinante para la conformación del próximo Ejecutivo.
El Partido Popular, en cambio, perdió cinco escaños en comparación con los anteriores comicios. Sin embargo, el avance de su aliado parlamentario le permitió alcanzar una mayoría que no había conseguido en la elección anterior.
En 2023, el PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) habían reunido 172 diputados, cuatro menos que los necesarios para gobernar con mayoría absoluta. Esta vez, el crecimiento de la derecha radical modificó el equilibrio parlamentario y permitió superar ampliamente ese umbral.
La suma de 187 bancas representa una de las mayorías más amplias de las últimas décadas en España. Los antecedentes recientes más cercanos fueron los resultados obtenidos por José María Aznar en 2000, con 183 diputados, y Mariano Rajoy en 2011, con 186.
Sin embargo, a diferencia de aquellos antecedentes, la nueva mayoría estará repartida entre dos partidos que deberán acordar las condiciones de funcionamiento del Gobierno.
El retroceso de la izquierda
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por Pedro Sánchez, quedó en segundo lugar con 115 representantes. La fuerza perdió seis escaños respecto de 2023, aunque logró conservar una base electoral cercana al 30% de los votos.
El resultado significó el final de la etapa de Sánchez al frente del Ejecutivo, quien recibió el reconocimiento de la derrota y llamó a Feijóo para felicitarlo por la victoria.
Otro de los grandes retrocesos de la jornada correspondió al Frente Amplio, que perdió 21 diputados y quedó por debajo del 5% de los votos. La caída de ese espacio, que agrupaba a sectores de izquierda, fue uno de los factores que contribuyeron al cambio de mayoría en el Congreso.
Podemos tampoco consiguió representación parlamentaria. La formación se presentó por separado y no logró obtener una banca en Madrid, donde Irene Montero buscaba ingresar al Congreso.
En tanto, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) mejoró su desempeño y alcanzó 11 diputados, cuatro más que en los anteriores comicios. EH Bildu también avanzó y llegó a siete representantes, mientras que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) quedó con tres, dos menos que en 2023.
Junts per Catalunya, por su parte, perdió dos bancas y quedó con cinco diputados.
Una participación récord
La jornada electoral estuvo marcada por una movilización inédita del electorado. A las 14, el 45,7% de los ciudadanos habilitados ya había votado, un registro que superó el máximo histórico para ese horario, establecido en 1993.
La tendencia se profundizó durante la tarde. A las 18, la participación llegó al 68,2%, casi cinco puntos por encima del anterior récord para ese momento de la jornada, registrado en marzo de 1996. En comparación con las elecciones generales de 2023, el incremento fue de alrededor de 15 puntos porcentuales.
La concurrencia a las urnas fue especialmente elevada en distintas comunidades autónomas. Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja, Castilla-La Mancha y Cantabria superaron el 70% de participación en el segundo avance oficial.
El dato adquirió relevancia porque la elevada asistencia no se tradujo en una victoria del socialismo, como esperaba el oficialismo. Por el contrario, la movilización de los votantes de derecha permitió consolidar una mayoría parlamentaria que abre una nueva etapa política en España.
Con estos resultados, el PP y Vox quedaron ante el desafío de acordar la composición y el funcionamiento del próximo Gobierno. La victoria de Feijóo marca el regreso de los populares al poder y, por primera vez, permitirá que Vox tenga una influencia directa en la conducción del Ejecutivo nacional.