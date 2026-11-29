El presidente del Gobierno de España y líder del PSOE, Pedro Sánchez; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el líder de Vox, Santiago Abascal; y la líder de la formación de izquierdas Frente Amplio, Ada Colau, votando durante las elecciones generales. Foto: REUTERS / Isabel Infantes / Juan Medina / Susana Vera / Albert Gea.