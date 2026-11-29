Después de una jornada de participación histórica, España comenzó a contar los votos de una elección que pone en juego la continuidad de Pedro Sánchez en el gobierno y las posibilidades de Alberto Núñez Feijóo de llegar al Palacio de la Moncloa.
Cerraron las urnas en España y los primeros resultados abren la pulseada por la mayoría parlamentaria
Con el 5,4% escrutado, el Partido Popular aventaja en escaños al PSOE y Vox mejora su representación. Los sondeos difundidos al cierre de la votación ofrecen distintos escenarios, mientras los principales dirigentes esperan los resultados en sus sedes partidarias.
Los colegios electorales de la península y Baleares cerraron a las 20 (16 de Argentina), mientras que en las Islas Canarias la votación se extendió una hora más por la diferencia horaria.
Con el 5,4% escrutado, los primeros datos del Ministerio del Interior otorgaban 121 escaños al Partido Popular (PP), 114 al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 51 a Vox y diez al Frente Amplio.
En ese reparto todavía incipiente, el PP y Vox sumaban 172 diputados, a los que se añadía uno de la coalición entre los populares y Unión del Pueblo Navarro (UPN). La mayoría absoluta requiere 176 de las 350 bancas del Congreso.
Dos sondeos, distintos escenarios
La primera referencia sobre el posible desenlace electoral llegó con la difusión del sondeo realizado por Sigma Dos para Radiotelevisión Española (RTVE) y la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA).
El estudio, elaborado sobre 19.500 entrevistas realizadas entre el 13 y el 28 de noviembre, atribuyó al PP entre 131 y 136 diputados, incluyendo dos de UPN, y a Vox entre 44 y 48. Al PSOE le asignó entre 119 y 124 escaños y al Frente Amplio, entre diez y once.
La encuesta de SW Demoscopia, difundida por La Séptima, presentó un escenario diferente: entre 132 y 138 diputados para los socialistas, entre 121 y 127 para los populares y entre 44 y 51 para Vox.
Las diferencias entre ambos estudios mantienen abierta la discusión sobre quién será la primera fuerza parlamentaria y, fundamentalmente, qué partidos podrán construir una mayoría.
Expectativa en Génova y cautela en Ferraz
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, anticipó desde la sede partidaria de la calle Génova un “escrutinio de infarto”, con numerosos escaños que podrían definirse por diferencias estrechas.
Feijóo llegó al edificio para seguir el recuento junto a la conducción del partido, mientras que simpatizantes comenzaron a concentrarse frente al tradicional balcón de la sede.
En el PSOE, la elevada participación introdujo un elemento de incertidumbre respecto de las estimaciones previas.
“Tanta participación rompe cualquier encuesta”, señalaron fuentes de la conducción socialista consultadas por El País, que evitaron anticipar una interpretación sobre el comportamiento del electorado.
Por su parte, Santiago Abascal ingresó a la sede de Vox sin formular declaraciones, mientras que Ada Colau, del Frente Amplio, celebró la movilización ciudadana.
El interrogante de la participación récord
La concurrencia a las urnas superó los registros históricos tanto en el avance de las 14 como en el de las 18, cuando había votado más del 68% del electorado, unos 15 puntos porcentuales por encima de 2023.
La composición territorial de los primeros resultados obliga, sin embargo, a tomarlos con cautela. En las anteriores elecciones generales, el reparto de escaños experimentó modificaciones significativas conforme se incorporaron los votos de las grandes ciudades.
Este domingo también se contabilizarán los sufragios emitidos por correo dentro de España, pero los correspondientes a los residentes en el extranjero, entre ellos los españoles habilitados para votar en Argentina, se conocerán en los próximos días.
Hacia las 22.30 de España (18.30 de Argentina), está prevista una comparecencia de la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para informar sobre los resultados provisionales.