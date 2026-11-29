Elecciones

España desborda las urnas con una participación récord y crece la expectativa por el escrutinio

Más del 68% de los electores había votado dos horas antes del cierre de los colegios, 15 puntos porcentuales por encima de 2023. El PSOE recibió con satisfacción el dato, mientras que el Partido Popular evitó anticipar interpretaciones sobre el impacto electoral de la masiva concurrencia.