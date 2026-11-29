España se encamina hacia el cierre de una jornada electoral marcada por una movilización ciudadana inédita para esta altura de la votación y la incertidumbre respecto de la composición del próximo gobierno.
España desborda las urnas con una participación récord y crece la expectativa por el escrutinio
Más del 68% de los electores había votado dos horas antes del cierre de los colegios, 15 puntos porcentuales por encima de 2023. El PSOE recibió con satisfacción el dato, mientras que el Partido Popular evitó anticipar interpretaciones sobre el impacto electoral de la masiva concurrencia.
Según el segundo avance difundido por el Ministerio del Interior, a las 18 (14 de Argentina) la participación superaba el 68%, frente al 53,1% registrado a la misma hora en las elecciones generales de julio de 2023.
De acuerdo con la actualización publicada por El País, unos 24,5 millones de ciudadanos habían depositado sus votos en las urnas. El porcentaje superó por casi cinco puntos el anterior récord histórico para esa franja horaria, registrado en marzo de 1996, cuando José María Aznar consiguió llevar al Partido Popular al gobierno.
El dato amplificó la tendencia observada durante la mañana, cuando la participación había alcanzado el 45,74%, como informó El Litoral.
Una movilización que atravesó todo el país
Cinco comunidades autónomas superaron el 70% de participación antes de ingresar en las últimas dos horas de votación: Madrid (72,6%), Comunidad Valenciana (71,2%), Cantabria (70,7%), La Rioja (70,5%) y Castilla-La Mancha (70,3%).
En Cataluña, uno de los territorios de especial relevancia para la conformación de mayorías parlamentarias, la concurrencia llegó al 66,5%, casi 18 puntos por encima de los anteriores comicios generales.
Las largas filas frente a los centros de votación se convirtieron en una de las imágenes distintivas del domingo. En algunos establecimientos de Madrid y Barcelona, los electores debieron esperar hasta una hora para emitir su sufragio.
Pese a la elevada concurrencia, las autoridades electorales informaron que la jornada se desarrolló con normalidad, sin incidentes de gravedad que comprometieran el proceso.
Satisfacción socialista y cautela en el PP
El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, había insistido durante la campaña en la necesidad de alcanzar una participación del 75%. Al emitir su voto durante las primeras horas de la mañana, habló de una “movilización histórica”.
El segundo avance fue recibido con satisfacción en la sede socialista de la calle Ferraz, aunque sus dirigentes evitaron establecer una relación directa entre el crecimiento de la participación y las posibilidades electorales de Sánchez.
En la sede del Partido Popular, en la calle Génova, también optaron por la prudencia. Fuentes de la conducción partidaria consultadas por El País señalaron que las diferencias entre una elección celebrada en julio y otra en noviembre, particularmente por el uso del voto postal, dificultan las comparaciones.
“Que la gente vote siempre es bueno”, señalaron desde el partido que conduce Alberto Núñez Feijóo.
Tanto el PSOE como el PP deberán observar, además de sus propios resultados, la representación parlamentaria que consigan Vox, el Frente Amplio y las fuerzas regionalistas.
El voto que todavía falta contar
Los avances de participación no contemplan los sufragios enviados por correo ni los correspondientes a los españoles residentes en el extranjero.
Correos recibió 1.012.033 votos, considerablemente menos que los casi 2,5 millones registrados en 2023, cuando las elecciones coincidieron con el período de vacaciones de verano.
Otros 2,6 millones de electores residen fuera del territorio español, con más de medio millón de habilitados en Argentina, según informó previamente El Litoral.
La participación exterior estuvo atravesada por la decisión cautelar del Tribunal Supremo de suspender el derecho al voto de buena parte de un grupo de 163.355 personas nacionalizadas mediante la denominada ley de nietos, salvo quienes acreditaron su condición de descendientes de exiliados en los términos exigidos por la Justicia.
A qué hora se conocerán los resultados en Argentina
Los colegios electorales de la España peninsular cerrarán a las 20 (16 de Argentina), mientras que en las Islas Canarias la votación se extenderá hasta una hora después.
A partir de las 17 de Argentina, el Ministerio del Interior comenzará a difundir los resultados provisionales. Alrededor de las 18.30 está prevista una comparecencia de la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
España elige este domingo a los 350 integrantes del Congreso de los Diputados y a 209 senadores. El número que concentrará las miradas durante el escrutinio será el 176: la cantidad de escaños necesaria para conseguir la mayoría absoluta en la Cámara baja e investir al próximo presidente del Gobierno en primera votación.