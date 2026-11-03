Una madre ha fallecido y su hija está desaparecida en el oeste de Canadá tras un presunto ataque de un oso grizzly en la misma comunidad donde un oso atacó a un grupo de escolares a principios de año.
Una mujer murió y su hija se encuentra desaparecida tras un posible ataque de oso en Canadá
El incidente tuvo lugar en la misma provincia donde un oso grizzly atacó a un grupo de escolares el pasado noviembre.
El martes, el servicio de conservación de la Columbia Británica informó en redes sociales que había iniciado la búsqueda de las dos personas desaparecidas durante el fin de semana y que, el domingo, un agente encontró el cuerpo de la madre. La búsqueda de su hija de 19 años continúa.
“Nuestros pensamientos están con las familias de las víctimas en estos momentos tan trágicos”, dijo el inspector Jeff Tyre en un vídeo publicado en internet.
Identificación de las víctimas
Jenny Balcarras, terapeuta de arte, y su hija fueron reportadas como desaparecidas por sus familiares durante el fin de semana.
Un miembro de la familia publicó información sobre ellas en Facebook , y posteriormente, tras el anuncio del servicio de conservación sobre el presunto ataque, actualizó la publicación para indicar que su vehículo había sido encontrado en el inicio de un sendero cerca de Bella Coola, Columbia Británica.
El presunto ataque tuvo lugar en la zona del sendero Snooka West, a unos 8 km (4,97 millas) al este de Bella Coola, en la costa central de la provincia.
Bella Coola, una comunidad de aproximadamente 2100 habitantes, se ubica al final de un fiordo en la costa central de la provincia. Su ubicación remota y la abundancia de alimentos hacen que los osos grizzly sean una presencia común en la región, conocida informalmente como la selva tropical del Gran Oso.
Antecedentes recientes en la zona
Los ataques de osos grizzlies en la provincia son extremadamente raros, pero el pasado noviembre, once personas, algunas de tan solo nueve años, resultaron heridas cuando un oso grizzly salió del bosque cerca de 4 Mile, una comunidad Nuxalk, y atacó a un grupo escolar que estaba almorzando junto a un sendero. A pesar de una intensa búsqueda, el oso nunca fue localizado.
“Si bien aún se están esclareciendo todos los detalles, comprendemos de primera mano el trauma que este incidente causará a los familiares de las víctimas, a las víctimas del ataque del año pasado y a la comunidad en general”, declaró Samuel Schooner, jefe electo de la Nación Nuxalk, el martes. “Nuestros pensamientos están con la familia de la víctima al enterarse de este trágico suceso”.
Schooner dijo que se estaba llevando a cabo una operación para atrapar al oso y pidió a los medios de comunicación que se abstuvieran de contactar a los miembros de la comunidad.