238 ataques y 13 muertos

Alerta roja en Japón: los osos invaden las ciudades y dejan un récord histórico de víctimas

Tras el fin de la hibernación, la irrupción de estos animales en zonas urbanas de la región noreste dejó cifras extremas en cuanto a ataques en el último año. El gobierno japonés autoriza medidas extremas mientras la población vive bajo un estado de constante temor.