Un incendio forestal de gran magnitud avanza en la prefectura de Iwate, en el noreste de Japón, y ya provocó evacuaciones masivas, destrucción de viviendas y un amplio operativo de emergencia. El fuego comenzó el pasado miércoles 22 de abril y continúa activo pese al despliegue de fuerzas especializadas.
Incendio forestal en Japón obligó a evacuar miles de personas y arrasó viviendas
Las llamas avanzaron sobre una extensa zona del noreste del país, provocando el desplazamiento de residentes y daños en varias construcciones, mientras los equipos de emergencia trabajaron para contener el avance del fuego.
Las llamas ya afectaron aproximadamente 1.176 hectáreas y destruyeron al menos ocho edificaciones, entre ellas una vivienda, según informaron autoridades locales. El incendio se expande de manera constante, lo que dificulta las tareas de contención en la zona.
Evacuaciones masivas
Más de mil efectivos, entre bomberos y miembros de las Fuerzas de Autodefensa de Japón, trabajan en el lugar para controlar el avance del fuego. En la localidad de Otsuchi, la más cercana al foco del incendio, se ordenó la evacuación de 3.233 personas, lo que representa cerca del 30% de su población.
Las autoridades habilitaron cinco centros de evacuación en la ciudad y otros dos en localidades vecinas para alojar a los desplazados.
Preocupación en la comunidad local
El intendente de Otsuchi, Kozo Hirano, expresó su preocupación por el impacto emocional que genera la emergencia, especialmente entre los residentes que ya habían sufrido las consecuencias del terremoto y tsunami de 2011.
Si bien no se reportaron personas atrapadas por el fuego, se confirmó un herido leve debido a una caída en uno de los centros de evacuación.