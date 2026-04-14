Un incendio de gran magnitud se registró este martes en un predio del fabricante de vehículos eléctricos BYD, en la ciudad de Shenzhen, uno de los principales centros industriales del país. El siniestro, que generó una densa columna de humo visible a varios kilómetros, obligó a desplegar un importante operativo de emergencia y volvió a poner el foco en los desafíos de seguridad asociados a este tipo de tecnología.
Se incendio una planta de BYD en China: ardió un estacionamiento de autos eléctricos
El fuego se desató en un área donde se almacenaban vehículos de prueba y unidades fuera de uso. No hubo víctimas, pero el episodio reavivó el debate sobre la seguridad de las baterías en autos eléctricos.
Fuego en un estacionamiento
El incendio se originó en una zona de estacionamiento dentro del complejo industrial de la empresa, donde se encontraban almacenados vehículos eléctricos. Según informó la propia compañía en un comunicado oficial, se trataba de unidades de prueba y autos destinados al desguace.
Las imágenes difundidas en redes sociales y medios locales mostraron el avance rápido de las llamas, que alcanzaron parte de una estructura de varios niveles. La intensidad del fuego generó preocupación tanto entre los trabajadores del predio como en los residentes de áreas cercanas, debido a la gran cantidad de humo negro que cubrió el cielo durante varias horas.
Ante la magnitud del episodio, las autoridades activaron un operativo con múltiples dotaciones de bomberos y fuerzas de seguridad. El objetivo fue contener el foco ígneo y evitar su propagación hacia otras áreas del complejo, donde se desarrollan tareas de producción.
Tras varias horas de trabajo, el incendio fue controlado y finalmente extinguido. Desde la empresa confirmaron que no se registraron heridos ni víctimas fatales, un dato que llevó alivio en medio de la preocupación inicial.
A pesar de la ausencia de daños personales, el episodio tuvo repercusiones inmediatas. En los mercados financieros, las acciones de la compañía registraron una leve caída en las primeras horas posteriores al incidente, reflejando la sensibilidad del sector ante este tipo de eventos.
Riesgos asociados a baterías
Más allá del impacto puntual, el incendio reabrió un debate que viene creciendo en torno a la seguridad de los vehículos eléctricos. Especialistas en emergencias señalan que los incendios que involucran baterías de litio presentan características particulares que los vuelven más complejos de controlar.
A diferencia de los vehículos con motor de combustión, estos incendios pueden prolongarse durante más tiempo y tienen mayor probabilidad de reactivarse incluso después de haber sido aparentemente extinguidos. Esto se debe a la composición química de las baterías, que puede generar reacciones internas difíciles de detener.
En este caso, el hecho de que los vehículos involucrados estuvieran fuera de circulación o en etapa de prueba podría haber influido en la rápida propagación del fuego. Sin embargo, las causas concretas aún no fueron determinadas y serán parte de la investigación iniciada por las autoridades locales.
El episodio se produce en un contexto de fuerte crecimiento del mercado de autos eléctricos, especialmente en China, donde empresas como BYD lideran la producción y exportación a nivel global. Este desarrollo tecnológico plantea nuevos desafíos en materia de seguridad industrial, logística y respuesta ante emergencias.
En los últimos años, distintos incidentes en varias partes del mundo han puesto en evidencia la necesidad de adaptar los protocolos de actuación frente a incendios en este tipo de vehículos. Desde el uso de grandes volúmenes de agua hasta técnicas específicas de enfriamiento, los cuerpos de bomberos han tenido que incorporar nuevas herramientas para enfrentar estas situaciones.
Seguimiento del caso
Tras el control del incendio, las autoridades iniciaron una investigación para determinar el origen del siniestro. Entre las hipótesis que se analizan figuran fallas técnicas en los vehículos, problemas en el almacenamiento o factores externos que podrían haber desencadenado el fuego.
Por su parte, la empresa indicó que colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y evaluar posibles medidas adicionales de seguridad. También se espera que el caso derive en nuevas revisiones de los protocolos internos en este tipo de instalaciones.