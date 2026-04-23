En el transcurso de una semana, se han encontrado los cadáveres de 18 lobos en un parque nacional italiano, en lo que parece ser una serie de envenenamientos descritos por los conservacionistas como los crímenes más graves contra la fauna silvestre en Italia en una década.
Italia: investigan la muerte de 18 lobos en un parque nacional
Se ha iniciado una investigación criminal tras el hallazgo de cadáveres en Abruzzo, Lazio y el parque nacional de Molise en el transcurso de una semana.
Hallazgo de lobos muertos: una amenaza para el ecosistema del parque
Las autoridades del parque nacional de Abruzzo, Lazio y Molise informaron que en los últimos días se encontraron ocho lobos muertos en tres zonas distintas del extenso parque, que se suman a los diez cadáveres descubiertos la semana pasada. También se hallaron tres zorros y un busardo muertos.
«La decepción se mezcla con la desesperación… Es un dolor que va desde el sufrimiento profundo hasta la incredulidad», declararon las autoridades del parque nacional en un comunicado. «Esperamos no tener que afrontar más malas noticias. Reiteramos que, sea cual sea la motivación, la ilegalidad y el delito no pueden justificarse de ninguna manera».
La semana pasada se inició una investigación criminal después de que guardaparques encontraran un presunto cebo envenenado en las inmediaciones de cinco lobos muertos en la zona de Alfedena, lo que generó sospechas de que otros cinco lobos encontrados en Pescasseroli murieron de la misma manera.
Se están realizando pruebas para determinar cómo murieron los animales, aunque las autoridades del parque afirmaron que la muerte simultánea de otras especies animales apuntaba firmemente a un envenenamiento deliberado.
La situación es especialmente preocupante dada la presencia del oso marsicano , una subespecie del oso pardo en peligro crítico de extinción, en las montañas de los Apeninos que conforman el parque nacional.
Luciano D'Angelo, el fiscal a cargo de la investigación, declaró la semana pasada al Corriere della Sera : «Los osos y los lobos son símbolos de esta zona y no nos tomamos a la ligera sus muertes. Las investigaciones iniciales apuntan a que se trató de veneno, pero más adelante sabremos con exactitud de qué se trató».
La filial italiana del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) afirmó que las presuntas matanzas de lobos constituyen los "crímenes más graves contra la fauna silvestre de los últimos 10 años" y marcan "una tendencia criminal inaceptable en un país civilizado".
“En tan solo unos días, hemos alcanzado la cifra de 18 lobos asesinados ilegalmente”, declaró la organización.
“Esta masacre continua atenta contra el corazón de nuestro patrimonio natural. Esparcir veneno para atacar a una especie emblemática como el lobo es un acto cobarde y criminal contra la biodiversidad y un atentado contra la seguridad pública. Estamos en 2026 y estos actos no pueden quedar impunes”.
De plaga a especie protegida: cambios en la legislación italiana
WWF Italia atribuye en parte las muertes a la decisión de la UE el año pasado de rebajar la categoría de un lobo de "estrictamente protegido" a "protegido", una medida destinada principalmente a facilitar el control y la gestión de poblaciones en crecimiento.
Esta rebaja se produjo tras la presión de los agricultores debido al aumento de los ataques al ganado, y fue respaldada firmemente por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, porque un lobo mató a su querida poni, Dolly.
Se estima que hay unos 20.000 lobos salvajes en los países de la UE. La mayoría se encuentran en Italia, seguida de Rumanía, Bulgaria, Grecia, Polonia y España.
En Italia, la caza de lobos, que antes se clasificaban como "plagas dañinas", se fomentaba activamente. Pero en la década de 1970, cuando su población estuvo a punto de extinguirse, el gobierno italiano aprobó una ley que les otorgaba protección oficial y prohibía la caza de lobos.