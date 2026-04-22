Un video que circula en las últimas horas ha generado estupor y un fuerte debate sobre la seguridad en zonas de senderismo. En las imágenes, registradas en el sector de Arcadia, dentro del Condado de Los Ángeles, se observa a un excursionista tomando una decisión que los expertos califican como "suicida": en lugar de retroceder ante la presencia de un gran oso pardo, el hombre comenzó a caminar directamente hacia el animal.
Un senderista desafió a un oso pardo en Los Ángeles y la reacción quedó registrada en un video
Un hombre decidió acercarse a un ejemplar de gran porte en un Bosque Nacional de California. La secuencia, captada por otro excursionista, muestra el momento exacto en que el animal se abalanza sobre el sujeto, quien se salvó de milagro.
Vestido con equipo de senderismo y agitando campanas en un intento desesperado por ahuyentarlo, el sujeto acortó la distancia a escasos metros. Lejos de amedrentarse, el oso, visiblemente irritado por la provocación y la cercanía, realizó una finta de ataque y se abalanzó sobre el hombre, momento en el cual la grabación se interrumpe ante la tensión del encuentro.
"Pensé que estaba loco"
El testigo ocular y autor del video, Erin Chiu, relató a la cadena NBCLA la incredulidad que sintió al presenciar la escena. "Pensaba que este tipo estaba loco y esperaba que no le pasara nada", confesó. Chiu, quien recorre ese mismo sendero de 16 kilómetros al menos tres veces por semana, aseguró que es la primera vez que se topa con un ejemplar de tales dimensiones en la zona.
A diferencia del protagonista del video, Chiu y sus acompañantes actuaron bajo el protocolo de seguridad: se ocultaron tras unos arbustos y guardaron silencio para permitir que el animal pasara sin sentirse amenazado. "No sé qué pasaba por su cabeza, porque lo último que uno espera es que alguien se acerque a un oso", añadió el testigo.
La regla de oro: nunca correr
Afortunadamente, el excursionista logró retroceder lentamente mientras el oso mantenía su posición dominante. Este incidente sirve como un recordatorio crítico de las recomendaciones del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos.
Los expertos son enfáticos: ante un encuentro con un oso, nunca se debe correr. El instinto del animal es de persecución y, debido a su velocidad, es imposible superarlo en carrera. La recomendación oficial es mantener la calma, permanecer firme y hablar en un tono de voz bajo y monótono para que el animal identifique la presencia humana sin sentirse agredido.
Un fenómeno en aumento
Los avistamientos de osos han dejado de ser una excepción en el sur de California. Comunidades como Monrovia, Sierra Madre y Arcadia reportan una presencia cada vez más frecuente de estos plantígrados en zonas residenciales y senderos públicos.
Este último encuentro en Arcadia pone de manifiesto la necesidad de una convivencia responsable y el respeto absoluto por la fauna silvestre, donde la imprudencia humana puede marcar la diferencia entre una anécdota y una tragedia.