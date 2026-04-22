Estados Unidos

Un senderista desafió a un oso pardo en Los Ángeles y la reacción quedó registrada en un video

Un hombre decidió acercarse a un ejemplar de gran porte en un Bosque Nacional de California. La secuencia, captada por otro excursionista, muestra el momento exacto en que el animal se abalanza sobre el sujeto, quien se salvó de milagro.