Un oso negro sorprendió a los vecinos de Albany, en Estados Unidos, al aparecer trepado a un árbol en medio de un barrio urbano. La escena llamó rápidamente la atención de quienes estaban en la zona y derivó en un importante despliegue de rescatistas.
Video: un oso trepado a un árbol alteró a todo un barrio y el rescate fue viral
El hallazgo tuvo lugar en Albany, y generó sorpresa entre los vecinos y obligó a desplegar un operativo especial para retirar el animal sin ocasionar riesgo.
Ante la presencia del animal y los riesgos que implicaba su permanencia en un entorno rodeado de viviendas y circulación de personas, las autoridades decidieron cerrar varias calles. Durante varias horas, los especialistas evaluaron cómo intervenir para evitar consecuencias tanto para el oso como para los vecinos.
Finalmente, los rescatistas optaron por sedarlo para poder retirarlo de manera segura. Cuando el tranquilizante hizo efecto, el oso cayó del árbol, pero fue atrapado por el equipo que participaba del operativo, por lo que no se registraron incidentes graves.
Según se informó, el animal será trasladado a una zona segura para su recuperación y luego será liberado en un hábitat adecuado. El inusual episodio quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral por lo llamativo de la escena y el cuidadoso rescate.