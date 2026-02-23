Desplegaron un operativo especial para trasladar animales del ex zoológico de Luján
Dos osos pardos y una tigresa iniciaron un viaje hacia santuarios europeos, luego de años en cautiverio, en el marco de una compleja logística que incluyó controles veterinarios, traslados terrestres y vuelos de carga desde Ezeiza.
Trasladan a los animales que se encontraban en el ex zoo de Luján.
Un operativo especial se desarrollaba este lunes en el ex zoológico de Luján para concretar el traslado de dos osos pardos y una tigresa que permanecían en cautiverio desde antes del cierre del predio, ocurrido hace cinco años. Los animales serán enviados a santuarios en Bulgaria y Ámsterdam, donde continuarán un proceso de recuperación en entornos más cercanos a su hábitat natural.
Según se informó, los osos serán trasladados al santuario ubicado en Belitsa, a unos 167 kilómetros de Sofía. El lugar fue creado por la organización Four Paws en conjunto con la Fundación Brigitte Bardot y está preparado para recibir animales rescatados de situaciones de cautiverio prolongado.
La tigresa, en tanto, viajará en una aerolínea diferente con destino a un predio especializado en Ámsterdam, donde continuará bajo cuidado profesional.
El recorridohasta Ezeiza
El traslado terrestre comenzó por la Ruta 6 hasta Cañuelas, con una parada programada en la zona de Las Heras. Allí, veterinarios realizaron controles sanitarios antes de continuar viaje hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde los animales fueron acondicionados para el vuelo en aviones de carga.
El avión que transportará a los osos partirá cerca de las 15.10 y llegará a Sofía alrededor de las 22.40 del martes. Al día siguiente, serán trasladados por vía terrestre hasta el santuario, donde cumplirán una cuarentena preventiva antes de iniciar su proceso de rehabilitación.
Unamisión que tuvouna primera etapa
Este traslado forma parte de la segunda fase del operativo que Four Paws lleva adelante en Argentina. La primera instancia consistió en evaluar el estado de salud de 62 animales, entre ellos 60 felinos y los dos osos, que permanecían en el ex zoológico tras su clausura.
Se trata de dos osos que serán llevados a Bulgaria.
Luego de casi seis años en esas condiciones, los osos Gordo y Florencia, junto a la tigresa Flora, dejan definitivamente el antiguo parque. El operativo marca un paso clave en el cierre de una etapa de cautiverio y el inicio de una nueva vida en espacios diseñados para su bienestar.