Día Internacional del Gato: por qué se celebra cada 20 de febrero y cuál es su origen

Cada 20 de febrero se conmemora el Día Internacional del Gato, una fecha que busca rendir homenaje a uno de los animales más populares del mundo y promover el respeto y el cuidado responsable. El origen de esta efeméride está ligado a un felino que alcanzó fama mundial y a la necesidad de concientizar sobre el bienestar animal.
Socks Clinton, el gato presidencial de Estados Unidos que originó la efeméride internacional.
Qué se celebra
El Día Internacional del Gato es una jornada dedicada a reconocer la importancia de los gatos como animales de compañía, su rol en millones de hogares y la necesidad de garantizarles una vida saludable, libre de abandono y maltrato.
La fecha recuerda a “Socks”, el gato que vivía en la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton en Estados Unidos. El felino murió un 20 de febrero de 2009 y, con el paso del tiempo, usuarios de internet y defensores de los animales comenzaron a tomar ese día como una oportunidad para homenajear a los gatos y visibilizar su cuidado.
La celebración se difundió a nivel global a partir de las redes sociales y los portales digitales durante la última década. Hoy se conmemora en distintos países con campañas de adopción, publicaciones especiales y actividades de concientización impulsadas por veterinarias, protectoras de animales y organizaciones sin fines de lucro.
Además de su presencia en los hogares, el gato se transformó en un ícono de la cultura digital. Videos virales, memes y cuentas especializadas contribuyeron a reforzar su imagen como uno de los animales más influyentes de internet, lo que ayudó a expandir el alcance de la efeméride.
En el marco de esta fecha, distintas organizaciones recuerdan la importancia de la castración, la vacunación y la adopción responsable. También se insiste en evitar la compra impulsiva de animales y en promover el compromiso a largo plazo con su cuidado.
Aunque el 20 de febrero es una de las más difundidas, los gatos cuentan con otras dos jornadas internacionales: el 8 de agosto (impulsado por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal) y el 29 de octubre (establecido en Estados Unidos). Sin embargo, el 20 de febrero es el más instalado en el calendario digital.
El Día Internacional del Gato se consolidó como una jornada para celebrar el vínculo entre humanos y felinos, pero también como una oportunidad para reflexionar sobre la responsabilidad que implica tener una mascota. Más allá de las fotos y los mensajes en redes, la fecha invita a reforzar el compromiso con su protección y bienestar.