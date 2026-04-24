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Alerta sanitaria y ambiental

Confirman la presencia del peligroso caracol gigante africano en la Argentina

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) ratificó el hallazgo de ejemplares de esta especie exótica invasora en San Miguel de Tucumán. Se trata de un molusco altamente prolífico que no solo amenaza los ecosistemas locales y la producción agrícola, sino que representa un grave riesgo para la salud humana al ser portador de parásitos causantes de enfermedades neurológicas e intestinales.

Más allá de su impacto visual, el verdadero peligro reside en su baba y tejidos.Más allá de su impacto visual, el verdadero peligro reside en su baba y tejidos.
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La confirmación oficial llegó tras el análisis de muestras recolectadas por agentes del Senasa en un domicilio particular del barrio Ciudadela, en la capital tucumana. Los especialistas identificaron al espécimen como Lissachatina fulica, conocido popularmente como caracol gigante africano. Este molusco, que puede alcanzar los 13 centímetros de longitud en su etapa adulta, se distingue por su caparazón cónico de color marrón con bandas claras y oscuras.

Su aparición en Tucumán enciende las alarmas de las autoridades sanitarias, ya que la especie posee una asombrosa capacidad reproductiva: al ser hermafrodita, puede generar grandes poblaciones en poco tiempo, desplazando a especies nativas y alterando el equilibrio ambiental.

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Amenaza para la salud humana

Más allá de su impacto visual, el verdadero peligro reside en su baba y tejidos. Este caracol actúa como hospedero intermediario de nematodos, parásitos que pueden desencadenar afecciones severas en las personas. Entre ellas se destacan la meningoencefalitis eosinofílica (una inflamación del cerebro) y la angiostrongiliasis abdominal, que afecta el tracto digestivo.

Además, el molusco es vector de la bacteria Aeromonas hydrophila, lo que incrementa las posibilidades de infecciones. Por este motivo, el Senasa ha sido tajante: no se debe tocar a estos animales bajo ninguna circunstancia sin protección adecuada.

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Impacto en el agro y el ecosistema

Desde el punto de vista productivo, el caracol gigante africano es una plaga voraz. Es "polífago", lo que significa que se alimenta de más de 500 especies vegetales, afectando tanto a cultivos intensivos como a jardines domésticos. Su presencia no solo destruye las plantas por consumo directo, sino que contamina los frutos con sus excrementos y secreciones, volviéndolos no aptos para el consumo humano.

Para evitar la propagación de esta plaga y resguardar la salud de la población, el organismo sanitario nacional difundió un protocolo de acción inmediata.Para evitar la propagación de esta plaga y resguardar la salud de la población, el organismo sanitario nacional difundió un protocolo de acción inmediata.

Qué es el caracol gigante africano

El caracol gigante africano es considerado una de las especies invasoras más peligrosas del mundo, ya que puede afectar la salud humana, la agricultura y el ambiente.

  • Tamaño: puede alcanzar hasta 20 cm de largo y 10 cm de ancho.
  • Color: castaño o marrón, con bandas longitudinales claras y oscuras irregulares.
  • Forma: cónica, con un corte en la base de la columna.
  • Caparazón: el borde de la apertura es filoso y se percibe al tacto.

Recomendaciones: qué hacer ante un avistamiento

Para evitar la propagación de esta plaga y resguardar la salud de la población, el organismo sanitario nacional difundió un protocolo de acción inmediata:

Lavar frutas, verduras y cocinar bien los alimentos son algunas de las recomendaciones para prevenir la gastroenteritis.Se recomienda lavar minuciosamente con agua potable las verduras y frutas antes de consumirlas.
  • No tocar: evitar el contacto directo con el caracol o su baba, especialmente con ojos, nariz y boca.
  • Higiene estricta: lavar minuciosamente con agua potable las verduras y frutas antes de consumirlas.
  • Eliminación segura: si se detecta un ejemplar, debe recolectarse utilizando guantes impermeables (o bolsas plásticas en las manos), colocarse en un recipiente con sal común o aplastarlos, y luego enterrarlos.
  • Denuncia: es fundamental notificar el hallazgo al Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de plagas (Sinavimo) o a las oficinas locales del Senasa.

El control preventivo y la responsabilidad ciudadana al no trasladar estos ejemplares como mascotas o carnada son los pilares fundamentales para contener una amenaza que, una vez establecida, resulta sumamente difícil de erradicar.

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