Alerta sanitaria y ambiental

Confirman la presencia del peligroso caracol gigante africano en la Argentina

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) ratificó el hallazgo de ejemplares de esta especie exótica invasora en San Miguel de Tucumán. Se trata de un molusco altamente prolífico que no solo amenaza los ecosistemas locales y la producción agrícola, sino que representa un grave riesgo para la salud humana al ser portador de parásitos causantes de enfermedades neurológicas e intestinales.