Recuperaron en Chabás 161 animales robados a un influencer del agro y buscan a un sospechoso
La Policía Rural halló en la zona de Chabás 161 bovinos que habían sido denunciados como robados desde un campo de Santa Teresa. La causa avanza bajo la figura de defraudación rural y ya hay una orden de detención.
Recuperaron en Chabás 161 animales robados a un influencer del agro y buscan a un sospechoso
La investigación por la sustracción de hacienda en el sur santafesino tuvo un avance clave este viernes. La División Los Pumas recuperó 161 animales bovinos en la zona rural de Chabás, en el marco de una causa iniciada tras la denuncia por el faltante de 190 cabezas desde un establecimiento de Santa Teresa.
El caso tomó fuerte repercusión pública porque la denuncia fue realizada por un productor de 38 años reconocido en redes sociales por su perfil vinculado al mundo agro, conocido como “La Joya Agro”. La búsqueda se activó después de que se detectara la desaparición de vaquillonas, novillitos y novillos Angus de un campo identificado como “La Cañada”.
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El hallazgo en un feedlot de la zona rural
La localización de la hacienda fue resultado de tareas investigativas realizadas por personal de la Sección N° 6 de Peyrano, dependiente de la Dirección General de Seguridad Rural. Los efectivos llegaron hasta un feedlot de la zona rural de Chabás, donde constataron la presencia de 161 animales compatibles con los denunciados.
La identificación se realizó mediante la verificación de marcas y de documentación de traslado vinculada a registros del Senasa. Ese cruce de datos fue central para establecer la correspondencia entre los bovinos hallados y los que habían sido denunciados como sustraídos desde el establecimiento de Santa Teresa.
La investigación quedó encuadrada como defraudación rural y es seguida por la Fiscalía de Villa Constitución. Por disposición del fiscal Ramiro Martínez, los animales fueron restituidos al denunciante, aunque permanecen en depósito en el mismo predio donde fueron hallados por cuestiones operativas y climáticas.
En paralelo, la Justicia libró una orden de detención contra un hombre identificado como Nicolás C., señalado como principal sospechoso de la maniobra. La pesquisa sigue abierta para determinar cómo se concretó el traslado del ganado y si hubo otras personas involucradas en el circuito de sustracción y traslado.
Recuperaron en Chabás 161 animales robados a un influencer del agro y buscan a un sospechoso
Un caso que sacudió al sur santafesino
La denuncia original hablaba de 190 animales faltantes, por lo que todavía resta esclarecer qué ocurrió con el resto de la hacienda no recuperada en este procedimiento. La magnitud del faltante y el valor económico de los bovinos hicieron que el caso tuviera una repercusión inmediata entre productores y en la zona rural del sur provincial.
La visibilidad pública del damnificado también amplificó el impacto del hecho. En las últimas horas, el caso circuló con fuerza en redes y medios especializados del agro, donde se siguió de cerca el operativo de Los Pumas y el hallazgo de los animales en el departamento Caseros.