Jerusalén: un colectivo embistió a manifestantes ultraortodoxos y dejó un muerto y varios heridos

Una protesta masiva de judíos ultraortodoxos en Jerusalén terminó en tragedia cuando un colectivo avanzó sobre la multitud y embistió a varios manifestantes, en un episodio que quedó registrado en videos y provocó conmoción en Israel.
Ocurrió durante una protesta contra el reclutamientoutamiento militar. El chofer fue detenido y la Policía investiga qué ocurrió antes del impacto.
El hecho ocurrió en el marco de una movilización contra el reclutamiento militar obligatorio, un tema que viene escalando en tensión social y política: miles de personas se concentraron y hubo cortes de calles y enfrentamientos con fuerzas de seguridad.
El balance inicial confirmó al menos una víctima fatal y varios heridos. Sobre la edad del fallecido hubo reportes distintos: mientras que medios israelíes mencionaron que se trató de un adolescente, identificado como Yosef Eisenthal, y ubicaron la edad en torno a los 14 años.
De acuerdo con los primeros informes, el joven quedó atrapado bajo el vehículo y los equipos de emergencia trabajaron en el lugar, pero finalmente fue declarado muerto. La escena fue una de las más impactantes de la jornada y rápidamente se viralizó.
La Policía detuvo al chofer y abrió una investigación para determinar si se trató de un ataque intencional o de un incidente derivado del caos en la protesta. En ese punto, una de las líneas de investigación contempla el testimonio del conductor, que habría dicho que fue agredido por manifestantes antes de que ocurriera el atropello.
El caso reavivó la discusión por la conscripción de los ultraortodoxos, históricamente exentos por el estudio religioso: mientras crecen los reclamos para que se termine esa excepción, los sectores haredíes denuncian que se amenaza su forma de vida.
Tras el episodio, el clima de tensión se profundizó: hubo llamados a la calma y advertencias por una escalada de violencia en las calles, mientras las autoridades avanzan con pericias y testimonios para reconstruir minuto a minuto qué pasó antes de que el colectivo arrollara a la multitud.