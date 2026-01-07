#HOY:

Navidad Ortodoxa: por qué se celebra cada 7 de enero y en qué países es una fecha clave

Millones de fieles en distintas partes del mundo celebran este miércoles la festividad religiosa que conmemora el nacimiento de Jesús, pero en una fecha distinta a la establecida por la Iglesia Católica. La diferencia responde a razones históricas y al uso de calendarios distintos dentro del cristianismo.

La aparición de la primera estrella en el cielo es símbolo del nacimiento de Jesús.La aparición de la primera estrella en el cielo es símbolo del nacimiento de Jesús.
Cada 7 de enero, millones de fieles en distintas partes del mundo celebran la Navidad Ortodoxa, una festividad religiosa que conmemora el nacimiento de Jesús, pero en una fecha distinta a la establecida por la Iglesia Católica.

Es feriado religioso en países como Rusia, Ucrania, Serbia, Grecia o Rumania, entre otros.Es feriado religioso en países como Rusia, Ucrania, Serbia, Grecia o Rumania, entre otros.

La diferencia responde a razones históricas y al uso de calendarios distintos dentro del cristianismo.

¿Por qué la Navidad Ortodoxa se celebra el 7 de enero?

La Iglesia Ortodoxa se rige por el calendario juliano, mientras que la Iglesia Católica utiliza el calendario gregoriano, instaurado por el papa Gregorio XIII en 1582. Al mantener los días que fueron eliminados en esa reforma, el calendario juliano quedó desfasado 13 días, lo que explica que la Navidad ortodoxa se celebre el 7 de enero.

Países donde se celebra la Navidad Ortodoxa

Esta efeméride religiosa es feriado o fecha central en países como Rusia, Ucrania, Serbia, Grecia, Rumania, Bulgaria, Georgia, Etiopía, Egipto, Bielorrusia, Moldavia, Montenegro, Macedonia, Kazajstán, Turquía e Israel, entre otros.

Tradiciones y rituales de la Navidad Ortodoxa

Una de las expresiones más habituales es el saludo “Cristo ha nacido”, al que se responde “¡Gloria a Él!”. Los fieles suelen asistir a misa el 7 de enero o participar de celebraciones en la Nochebuena ortodoxa, donde se preparan 12 platos que representan a los apóstoles.

Los fieles asisten a misa el 7 de enero y participan de celebraciones.Los fieles asisten a misa el 7 de enero y participan de celebraciones.

En Europa del Este es común realizar un ayuno previo, que finaliza con la aparición de la primera estrella en el cielo, símbolo del nacimiento de Jesús. Entre los platos tradicionales se destacan la kutia, el cochinillo o ganso asado, pescado frito y sopa de remolacha.

Algunas curiosidades

  • La Iglesia Ortodoxa Armenia celebra la Navidad el 19 de enero.
  • Los regalos no se entregan el 7 de enero, sino el 19 de diciembre.
  • En Ucrania se realiza el Vertep, un teatro callejero con marionetas, cantos y bailes.
