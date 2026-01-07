Religiones

Navidad Ortodoxa: por qué se celebra cada 7 de enero y en qué países es una fecha clave

Millones de fieles en distintas partes del mundo celebran este miércoles la festividad religiosa que conmemora el nacimiento de Jesús, pero en una fecha distinta a la establecida por la Iglesia Católica. La diferencia responde a razones históricas y al uso de calendarios distintos dentro del cristianismo.