El avión oficial que trasladó al presidente de Chile, José Antonio Kast, y a su comitiva a España registró un problema en el sistema de frenos después de aterrizar en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. El incidente ocurrió al inicio de una visita que también incluirá actividades en Italia.
Una falla en los frenos del avión de Kast obligó a desplegar bomberos en Madrid
El Boeing 767 de la Fuerza Aérea chilena presentó un desperfecto al aterrizar en Torrejón de Ardoz. La delegación quedó demorada mientras los especialistas revisaban la aeronave.
El Boeing 767, operado por la Fuerza Aérea de Chile (FACh), había completado el vuelo desde Santiago cuando se detectó el desperfecto durante la maniobra de frenado. La situación motivó la intervención de dotaciones de bomberos y personal de seguridad del aeródromo.
Inspección en la pista
Durante el operativo se restringió el acceso a la aeronave por precaución, mientras los especialistas inspeccionaban el transporte para descartar mayores riesgos. El procedimiento demoró temporalmente en la pista a los integrantes de la delegación y a los periodistas presentes.
Técnicos del aeropuerto español señalaron que este tipo de incidencias puede presentarse después de vuelos de varias horas. El desperfecto se produjo tras el trayecto transcontinental y concentró las tareas de revisión en el sistema de frenado del transporte oficial.
La agenda del mandatario
La visita de Kast está orientada a estrechar vínculos políticos y comerciales. En España tiene previstas reuniones con el rey Felipe VI y autoridades del Ejecutivo. Luego viajará a Roma para entrevistarse con la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, y con el papa León XIV.
La comitiva incluye a la primera dama, María Pía Adriasola; la presidenta del Senado, Paulina Núñez; el titular de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri; y la máxima autoridad de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich. También participan los secretarios de Estado José García Ruminot y Francisco Pérez Mackenna.