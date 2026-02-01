Robo en una joyería de Londres: destrozaron una vidriera y se llevaron el botín a plena luz del día
Un comercio familiar del barrio de Richmond fue asaltado en plena mañana por dos delincuentes que rompieron con mazos la vitrina blindada y huyeron con numerosas piezas de alto valor, mientras transeúntes observaban atónitos y la policía busca a los sospechosos.
Un audaz robo en una joyería del suroeste de Londres conmocionó al vecindario de Richmond en la mañana del último sábado, cuando dos individuos encapuchados atacaron la vidriera del comercio con mazos y sustrajeron un importante lote de joyas en cuestión de segundos.
El hecho, registrado por al menos un testigo mediante un video que se viralizó en redes sociales, ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en zonas comerciales de la capital británica.
Ataque relámpago en plena calle
Según testimonios de testigos y las imágenes que circulan en plataformas digitales, cerca de las 10:30 de la mañana los dos sujetos vestidos completamente de negro se acercaron a la tienda conocida como Gregory & Co., ubicada en una transitada arteria del distrito de Richmond, a orillas del río Támesis.
Allí, sin mediar confrontación, uno de ellos comenzó a golpear con un pesado mazo la vidriera blindada que protege la mercancía de alto valor.
El vidrio, diseñado para resistir impactos, finalmente cedió tras repetidos golpes. Mientras tanto, el segundo hombre permaneció junto a un bolso azul, listo para guardar las piezas de joyería que su cómplice iba extrayendo del interior de la exhibición.
El asalto duró apenas unos momentos: en menos de un minuto, cargaron con numerosos artículos y emprendieron la fuga a pie por las calles adyacentes sin que ningún transeúnte pudiera interceptarlos.
Empleados del local intentaron oponer resistencia desde el interior, tratando de sacar del alcance de los ladrones algunas de las piezas más accesibles, e incluso golpearon a uno de ellos con una caja en un intento desesperado por detener la sustracción.
Sin embargo, la reacción fue insuficiente y los delincuentes escaparon con el botín mientras los presentes observaban con incredulidad.
El robo quedó registrado por al menos un testigo mediante un video que se viralizó
Reacción policial y contexto de la inseguridad
Las autoridades de la Policía Metropolitana de Londres (Metropolitan Police) confirmaron que el episodio está siendo tratado como un robo con agravantes y que se encuentran analizando las grabaciones de cámaras de seguridad de la zona para identificar a los sospechosos y su posible ruta de escape.
Hasta el momento no se han reportado detenciones, ni se ha precisado el valor total de las joyas sustraídas. La fuerza policial solicitó la colaboración de cualquier testigo que pueda aportar información útil al caso.
La vidriera después del robo
Este incidente se suma a otros similares registrados en los últimos meses en distintos puntos de Londres, donde bandas organizadas utilizan herramientas pesadas como mazos y palancas para irrumpir en comercios de lujo durante las horas del día.
Los robos de este tipo han generado preocupación entre los comerciantes y residentes, quienes reclaman mayores medidas de seguridad y presencia policial en áreas comerciales concurridas.