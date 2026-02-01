Ataque relámpago

Robo en una joyería de Londres: destrozaron una vidriera y se llevaron el botín a plena luz del día

Un comercio familiar del barrio de Richmond fue asaltado en plena mañana por dos delincuentes que rompieron con mazos la vitrina blindada y huyeron con numerosas piezas de alto valor, mientras transeúntes observaban atónitos y la policía busca a los sospechosos.