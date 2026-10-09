La comentarista conservadora Katie Zacharia ha recibido una oferta para ocupar el puesto de secretaria de prensa de la Casa Blanca, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca.
La comentarista Katie Zacharia será la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca
La abogada y estratega conservadora se perfila como la nueva portavoz del gobierno de Donald Trump tras desempeñarse como asesora en la firma Trump Media.
Zacharia, quien actualmente trabaja como asesora de comunicaciones para Trump Media & Technology Group, se convertiría en la sexta portavoz principal del presidente en sus dos administraciones. Anteriormente, tuvo una breve etapa como portavoz en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Según se informa, Karoline Leavitt, exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, que dejó la Casa Blanca en agosto, ha aceptado un trabajo en Fox News.
Esta estratega política de 42 años es una figura habitual en los medios conservadores Newsmax y Fox News, y ha participado activamente en la política republicana durante la mayor parte de su vida adulta, habiendo trabajado como becaria para el Comité Nacional Republicano y para la Oficina de Asuntos Políticos de la Casa Blanca durante la administración Bush en 2006.
Su rol en Trump Media
Desde junio, se desempeña como asesora principal de comunicaciones para la empresa de medios de Trump y la plataforma Truth Social, según su perfil de LinkedIn. Trabajó brevemente en el Departamento de Seguridad Nacional de febrero a marzo de este año.
Aunque su paso por el gobierno en el Departamento de Seguridad Nacional fue breve —puesto que, según ella misma declaró, abandonó debido a las dificultades que suponía para su familia viajar entre California y Washington—, desde hace mucho tiempo es una ferviente defensora del presidente Trump y de las políticas de su administración.
En una entrevista concedida a la BBC en junio, por ejemplo, desestimó las críticas al controvertido uso que hizo Trump de la Casa Blanca para organizar una pelea televisada de la UFC, diciendo que los principios de la UFC "son el tipo de principios que fundaron nuestra República Constitucional".
"Se trata de no rendirse hasta el final", dijo. "Creo que no hay mejor representación del espíritu estadounidense que una buena pelea de la UFC".
Formación legal y perfil profesional
Zacharia, abogado formado en la Universidad Pepperdine de California, también fue asesor jurídico de Fix California, una organización conservadora sin ánimo de lucro fundada por Ric Grenell, aliado de Trump y actual enviado presidencial especial para misiones especiales.
En 2011, trabajó durante casi dos años como asistente legal en un bufete de abogados en Pekín, China.
Trump dice que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará su cargo.
El complejo trabajo de secretario de prensa va más allá del podio de la sala de prensa e incluye gestionar relaciones tensas con la prensa, coordinar con otras áreas de la Casa Blanca y asesorar al presidente en materia de medios de comunicación. El secretario también supervisa una oficina que recibe un volumen considerable de consultas y solicitudes a diario.
Cuando Leavitt dejó el cargo, Trump la describió como una de sus "asesoras de mayor confianza", diciendo que quería pasar más tiempo con su familia, lo que dejó el listón muy alto para su sucesora.
Zacharia, abogada graduada de la Universidad Pepperdine en California, tiene 42 años y cuatro hijos. También trabajó como asesora legal de Fix California, un grupo de presión conservador dirigido por Ric Grenell, aliado de Trump.