Estados Unidos

Tras cinco días en el cargo, el gobierno de Donald Trump anunció la destitución de Katie Zacharia

Un asesor afirmó que la secretaria de prensa pasó la semana inusualmente aislada y que no ejerció plenamente como funcionaria. El viernes por la mañana, Trump dijo que dejaría que Zacharia decidiera si seguía en el puesto, después de señalar que los medios la habían tratado con dureza durante su primera semana.