Katie Zacharia, la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca del presidente Donald Trump, será destituida tras solo cinco días en el cargo, según informaron dos funcionarios estadounidenses a CBS News este viernes.
Tras cinco días en el cargo, el gobierno de Donald Trump anunció la destitución de Katie Zacharia
Un asesor afirmó que la secretaria de prensa pasó la semana inusualmente aislada y que no ejerció plenamente como funcionaria. El viernes por la mañana, Trump dijo que dejaría que Zacharia decidiera si seguía en el puesto, después de señalar que los medios la habían tratado con dureza durante su primera semana.
La decisión llega luego de una rueda de prensa muy criticada y de la revelación de que se presentó como abogada pero no había aprobado el examen de acceso a la abogacía.
Algunos miembros del personal de la Casa Blanca se enteraron del cambio a través de la cobertura mediática. El New York Times informó que Zacharia había sido despedida.
Un asesor afirmó que Zacharia pasó la semana inusualmente aislada y que no ejerció plenamente como secretaria de prensa.
El viernes por la mañana, Trump dijo que dejaría que Zacharia decidiera si seguía en el puesto, después de señalar que los medios la habían tratado con dureza durante su primera semana.
“La han tratado, diría yo, bastante mal, y le dije a Katie hace apenas dos minutos: ‘Katie, sabes, no tienes que hacer esto si no quieres’”, dijo Trump, citado por las cadenas CNN, NBC News y CBS News.
Al preguntársele si la mantendría en el cargo, Trump respondió: "Voy a dejar que ella tome esa decisión".
“Le dije: ‘Sinceramente, si yo fuera tú, lo reconsideraría. Piénsalo. Pero yo lo reconsideraría. Tienes un marido y una familia maravillosos’.” Así relató una fuente la conversación que terminó con una decisión abrupta en la cúpula informativa de la Casa Blanca.
El giro se produjo exactamente una semana después de que el expresidente Donald Trump anunciara a Zacharia como su candidata para reemplazar a Karoline Leavitt, quien renunció en agosto. Desde entonces, las credenciales y la trayectoria de Zacharia quedaron bajo la lupa, con dudas que surgieron sobre aspectos de su currículum y su experiencia profesional.
Una conferencia de prensa cuestionada
Zacharia, de 42 años, ofreció una breve rueda de prensa el martes, apenas un día después de asumir el cargo. En ese encuentro, fue objeto de críticas por haberse presentado como abogada, luego de que ella misma reconociera esta semana que no aprobó el examen de acceso a la abogacía tras graduarse de la Facultad de Derecho.
La primera aparición de Zacharia en la Casa Blanca duró menos de 15 minutos: respondió a pocas preguntas y evitó o no pudo contestar a interrogantes clave, entre ellas si Estados Unidos había dejado de compartir información de inteligencia con Ucrania.
Durante la rueda de prensa, Zacharia también informó que Trump le había pedido a Kimberly Guilfoyle que renunciara a su cargo de embajadora de Estados Unidos en Grecia.
Comentó esto luego de que un periodista consultara si Trump planeaba relevar a Guilfoyle por acusaciones de mala conducta, las cuales Guilfoyle ha negado. Horas después, Guilfoyle anunció su dimisión.
El episodio suma más incertidumbre a un equipo de comunicación que viene sufriendo cambios rápidos y críticas públicas, y plantea preguntas sobre los criterios de selección y la verificación de antecedentes en los nombramientos dentro del círculo cercano de Trump.
Zacharia se labró una reputación como comentarista conservadora antes de su extraordinariamente breve paso por la Casa Blanca. Se desempeñó como asesora principal de comunicaciones para Trump Media & Technology Group, que gestiona el sitio web Truth Social del presidente estadounidense.
Su contratación se produjo poco después de que otros candidatos fueran descartados debido a comentarios críticos que habían hecho sobre él.
La polémica por su título
CBS News y otros medios informaron que Zacharia se ha hecho pasar por abogada a lo largo de los años. Se graduó de la Facultad de Derecho de Pepperdine, pero reprobó el examen de la abogacía de California en 2011, hecho que reconoció el jueves.
Le comentó al New York Times que el rector de la Universidad de Pepperdine le aconsejó en una ocasión que podía llamarse "abogada", pero no "abogada litigante".
Zacharia le dijo al comentarista conservador Jack Posobiec que nunca se describió a sí misma como "abogada" y afirmó que hay "mucha desinformación en torno al hecho de que me autodenomine abogada".
"Tuve mucho cuidado al ejecutar esto. Nunca di la impresión de ser una abogada", dijo Zacharia.
El giro radical en el papel de Zacharia recordaba a la gestión de Anthony Scaramucci, que solo duró 11 días como director de comunicaciones de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump.