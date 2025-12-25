Kim Jong-un visitó una fábrica de submarinos nucleares y recibió un mensaje de Putin

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, volvió a mostrarse en actividades clave vinculadas al desarrollo militar del país, al visitar una fábrica de submarinos de propulsión nuclear acompañado por su hija Kim Ju-Ae. En paralelo, recibió un mensaje del presidente ruso Vladimir Putin, en el que se destacó la solidez de la relación bilateral entre ambos gobiernos.
La información fue difundida este jueves por medios estatales norcoreanos, en un contexto marcado por el fortalecimiento de los vínculos entre Pyongyang y Moscú desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania.
Mensajepolítico
Según la agencia oficial KCNA, el mensaje enviado por Putin subrayó la relación estratégica entre Rusia y Corea del Norte, resaltando el rol de soldados norcoreanos en el conflicto armado que se desarrolla en territorio ruso, particularmente en la región de Kursk.
Corea del Norte y Rusia profundizaron sus vínculos. Crédito: REUTERS.
Informes de inteligencia de Corea del Sur y de países occidentales sostienen que Pyongyang envió miles de efectivos para apoyar a las fuerzas rusas. Estimaciones surcoreanas indican que cerca de 2000 militares norcoreanos habrían muerto en combate y que varios miles más resultaron heridos.
A cambio, analistas internacionales consideran que Moscú habría aportado asistencia financiera, tecnología militar y suministros energéticos y alimentarios a su aliado asiático.
Fábricade submarinosnucleares
La difusión del contenido de la carta coincidió con el anuncio de una visita de Kim Jong-un a una instalación dedicada a la fabricación de submarinos de propulsión nuclear. Durante el recorrido, el mandatario observó un submarino de aproximadamente 8700 toneladas en una plataforma de montaje cubierta, acompañado por funcionarios del régimen y por su hija.
Las imágenes publicadas por los medios oficiales reforzaron la presencia pública de Kim Ju-Ae, a quien distintos analistas señalan como una posible heredera política.
Kim Jong-un visitó la fábrica junto a su hija, Kim Ju-Ae. Crédito: REUTERS.
En ese marco, Kim cuestionó el avance de Corea del Sur en proyectos similares junto a Estados Unidos y calificó esa iniciativa como una amenaza directa que debe ser contrarrestada.
Durante la recorrida, Kim Jong-un presentó un plan de reorganización de las fuerzas navales norcoreanas y mencionó investigaciones en curso sobre nuevas armas submarinas, aunque sin ofrecer detalles técnicos.
Actualmente, solo un grupo reducido de países posee submarinos de propulsión nuclear, y Estados Unidos considera esa tecnología como uno de los secretos militares más sensibles a nivel global.
Actividad industrial y ensayos militares
Además de la visita a la planta naval, Kim participó en la inauguración de una fábrica industrial local en el condado de Jongpyong, en la provincia de Hamgyong del Sur, y recorrió una instalación alimentaria junto a su hija.
En un informe separado, la KCNA indicó que el líder norcoreano también supervisó pruebas de misiles antiaéreos de largo alcance sobre el mar de Japón, en una nueva demostración de capacidad militar que se suma a una serie de ensayos realizados en los últimos meses.