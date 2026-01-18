León XIV pidió diálogo por la crisis en Congo y rezó por las inundaciones en África austral

El papa León XIV exteriorizó su preocupación por las víctimas de los conflictos en la República Democrática del Congo y por el impacto de las inundaciones registradas en el sur de África durante los últimos días.
En el Ángelus, el Papa recordó a las víctimas de la violencia en Congo y pidió diálogo entre las partes. También expresó su cercanía por las inundaciones que golpearon al sur de África.
En su mensaje dominical, el Sumo Pontífice reclamó que el camino de salida sea el entendimiento entre las partes y pidió sostener la oración por quienes sufren desplazamientos y pérdidas materiales.
León XIV señaló las dificultades que atraviesa la población congoleña, en un escenario marcado por la violencia y el temor, que empuja a muchas familias a abandonar sus hogares y buscar refugio en países vecinos.
“Oremos para que entre las partes en conflicto prevalezca siempre el diálogo para la reconciliación y la presencia”, expresó el Papa, al insistir en la necesidad de frenar el espiral de enfrentamientos.
El foco también quedó puesto en el impacto humanitario: comunidades enteras que dejan atrás sus ciudades, con la urgencia de conseguir abrigo, alimentos y atención sanitaria.
Durante el Ángelus, León XIV sumó un pedido especial por las víctimas del temporal que afectó a distintos puntos del sur del continente africano, con anegamientos, destrucción y evacuaciones.
El Papa expresó su cercanía con los países alcanzados y pidió mantener la oración por los fallecidos y por quienes atraviesan jornadas de extrema vulnerabilidad tras las tormentas.
En ese marco, volvió a remarcar la importancia de la ayuda humanitaria y el acompañamiento a las comunidades golpeadas por fenómenos climáticos intensos.
La crisis humanitaria y la emergencia climática se cruzan en un mismo mapa: personas expuestas, recursos al límite y la urgencia de respuestas que no lleguen tarde.