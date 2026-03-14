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Doce trabajadores médicos muertos durante un ataque en el Líbano

Un ataque en el sur del Líbano dejó un saldo trágico de personal médico fallecido, generando condenas por violar leyes humanitarias internacionales.

Equipos de rescate en un edificio bombardeado en Sidón este viernes.Equipos de rescate en un edificio bombardeado en Sidón este viernes.
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Un ataque contra el sur del Líbano la madrugada de este sábado (14.03.2026) mató al menos a doce trabajadores médicos mientras cumplían sus labores, según un comunicado del Ministerio Público de Salud libanés.

Smoke rises after Israeli strikes on Beirut's southern suburbs, following an escalation between Hezbollah and Israel, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Lebanon, March 13, 2026. REUTERS/Khalil AshawiFoto: Reuters

El ataque, cuyo origen no se menciona, se dirigió contra Burj Qalawiya, en el sur del país, y alcanzó el centro de salud de atención primaria de la localidad, según la información de la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

Entre las víctimas hay doctores, paramédicos y personal de enfermería en un primer balance de las consecuencias del impacto mientras los servicios de emergencia siguen sus labores de rescate.

En el comunicado, el Ministerio condenó el ataque contra el centro de salud y la "agresión continuada contra trabajadores de la salud, que contradice todas las leyes internacionales humanitarias".

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