Doce trabajadores médicos muertos durante un ataque en el Líbano

Un ataque contra el sur del Líbano la madrugada de este sábado (14.03.2026) mató al menos a doce trabajadores médicos mientras cumplían sus labores, según un comunicado del Ministerio Público de Salud libanés.
Un ataque en el sur del Líbano dejó un saldo trágico de personal médico fallecido, generando condenas por violar leyes humanitarias internacionales.
Un ataque contra el sur del Líbano la madrugada de este sábado (14.03.2026) mató al menos a doce trabajadores médicos mientras cumplían sus labores, según un comunicado del Ministerio Público de Salud libanés.
El ataque, cuyo origen no se menciona, se dirigió contra Burj Qalawiya, en el sur del país, y alcanzó el centro de salud de atención primaria de la localidad, según la información de la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).
Entre las víctimas hay doctores, paramédicos y personal de enfermería en un primer balance de las consecuencias del impacto mientras los servicios de emergencia siguen sus labores de rescate.
En el comunicado, el Ministerio condenó el ataque contra el centro de salud y la "agresión continuada contra trabajadores de la salud, que contradice todas las leyes internacionales humanitarias".