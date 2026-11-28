Un sismo de magnitud 5,0 sacudió este sábado 28 de noviembre por la mañana el área metropolitana de Los Ángeles, en el sur de California, Estados Unidos, con epicentro en la zona costera frente a Manhattan Beach. El movimiento telúrico ocurrió a las 9:30 hora local (14:30 de Argentina) y obligó a activar los protocolos de emergencia en toda la ciudad, aunque las autoridades descartaron riesgo de tsunami y no reportaron heridos hasta el momento.
Sismo de magnitud 5 en Los Ángeles: qué se sabe de los daños y el alerta de tsunami
El temblor frente a Manhattan Beach encendió las alarmas en la costa oeste. Hubo evacuaciones preventivas y susto, pero no hubo daños ni personas heridas.
De acuerdo con los registros oficiales del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), si bien las primeras estimaciones oscilaron entre 4,7 y 5,2 debido a las actualizaciones automáticas de los sensores, la magnitud quedó establecida en 5,0. El epicentro se ubicó a unos 6 kilómetros al oeste-suroeste de Manhattan Beach, con una profundidad aproximada de 12 kilómetros, convirtiéndose en el temblor más fuerte registrado en la zona en los últimos doce años.
Operativo de emergencia y reportes en el aeropuerto
Tras el temblor principal, los sismógrafos detectaron al menos dos réplicas menores de magnitudes preliminares de 3,0 y 2,5. Ante la magnitud del episodio, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) declaró el "modo sismo", desplegando personal de sus 106 estaciones barriales para inspeccionar infraestructuras críticas por tierra, aire y mar.
Según informó la vocera del cuerpo de bomberos, Lyndsey Lantz, en los primeros relevamientos no se detectaron daños estructurales graves ni víctimas. Sin embargo, la sacudida se sintió con fuerza en distintos puntos de la costa y el centro urbano. En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), ubicado a pocos kilómetros del epicentro, se desprendieron algunas placas del techo de una de las terminales y se activaron las alarmas sonoras, mientras que en ciudades vecinas como Santa Mónica decenas de personas evacuaron comercios de manera preventiva.
Sin alerta de tsunami, pero con vigilancia por réplicas
El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos confirmó de inmediato que el fenómeno no reúne las condiciones para generar un maremoto en las costas del Pacífico. Por su parte, la Oficina de Servicios de Emergencia de California y el municipio de Manhattan Beach pidieron a los residentes mantener la precaución ante la posibilidad de nuevas réplicas durante las próximas horas.
Con el correr de las horas, los equipos técnicos locales continúan monitoreando la red de transporte, los servicios básicos y los edificios públicos de la región para descartar cualquier afectación menor derivada del movimiento.