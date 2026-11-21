Un fuerte terremoto de magnitud 6,7 sacudió distintas regiones de Perú durante la noche del viernes y quedó registrado en vivo por las cámaras de varios medios de comunicación. En medio de la transmisión, una periodista tuvo que interrumpir su programa para advertir sobre la intensidad del movimiento y pedirle calma a la audiencia.
Terremoto en Perú: así se vivió el temblor durante un noticiero en vivo
Las imágenes muestran cómo Carla Harada interrumpió su programa para dar indicaciones a la audiencia, mientras las cámaras de otro canal captaron la evacuación del personal.
El episodio ocurrió en la radio peruana Exitosa 95.5 FM, con sede en Lima. Eran las 19:09 cuando Carla Harada, conductora del ciclo "Informamos y Opinamos", sintió que el estudio comenzaba a temblar mientras estaba al aire.
El temblor sorprendió a una periodista
Las imágenes de la transmisión muestran cómo la conductora comenzó a percibir el movimiento sísmico y rápidamente alertó a quienes la escuchaban. Mientras el escritorio, las cámaras y otros elementos del estudio se sacudían, Harada intentó transmitir tranquilidad.
"Va en aumento, les pedimos calma a todos. Aquí se siente bastante fuerte", expresó durante el momento de mayor intensidad.
La situación se volvió todavía más impactante cuando la pantalla principal ubicada detrás de la periodista se apagó repentinamente, mientras continuaba el movimiento.
El pedido de la conductora
A pesar de la intensidad del sismo, Carla Harada siguió al aire y brindó recomendaciones para que la audiencia pudiera actuar con precaución.
"Calma por favor, no corran, vayan buscando los lugares más seguros por favor. Vayan agarrando la mochila de emergencia", indicó durante la transmisión.
La periodista mantuvo la comunicación mientras el terremoto se hacía sentir en distintos sectores de la capital peruana.
Así evacuaron otro estudio de televisión
La radio Exitosa no fue el único medio que registró el impacto del terremoto. La cadena de televisión Latina también difundió imágenes de lo ocurrido en sus instalaciones.
En ese caso, el noticiero se encontraba durante una pausa comercial cuando comenzó el movimiento. Uno de los camarógrafos logró captar el momento en que los trabajadores abandonaron el estudio para evacuar el edificio.
Minutos después, uno de los periodistas explicó lo sucedido y señaló: "Ahí estábamos saliendo todos de forma ordenada".
Dónde fue el epicentro
De acuerdo con los datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo se produjo a las 19:09 (hora local; 00:09 GMT del sábado), con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín, capital de la región del mismo nombre.
El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 127 kilómetros y se sintió en distintas zonas del país.
Por otra parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra de Perú difundió un comunicado en sus canales oficiales en el que descartó la posibilidad de un tsunami en el litoral peruano como consecuencia del terremoto.