Tercer temblor en pocas horas

Un sismo de magnitud 5 sacudió el centro de Perú

El movimiento telúrico tuvo epicentro en Junín, región golpeada el viernes por un terremoto de magnitud 6,7, también fue sentido en Lima. Se suma a otro movimiento registrado el domingo a la madrugada y al del viernes, que dejó daños y víctimas.