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La princesa Ana visitará Malvinas en la semana de las audiencias por el reclamo argentino

La hermana de Carlos III llegará el lunes al archipiélago. El martes y miércoles, en Hamburgo, se tratará el pedido para frenar actividades petroleras vinculadas al proyecto Sea Lion.

La princesa Ana llegará el lunes a Malvinas y también visitará las Georgias del Sur. Foto: ReutersLa princesa Ana llegará el lunes a Malvinas y también visitará las Georgias del Sur. Foto: Reuters
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La princesa Ana, hermana del rey Carlos III del Reino Unido, llegará este lunes a las Islas Malvinas, en una visita que coincidirá con las audiencias del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La Argentina solicitó medidas provisionales contra las actividades de explotación de hidrocarburos en la zona.

El viaje se extenderá hasta el 20 de noviembre e incluirá las Georgias del Sur, de acuerdo con la agenda difundida por el Palacio de Buckingham. La integrante de la familia real estará acompañada por su esposo, el vicealmirante Timothy Laurence, y participará de encuentros y recorridas institucionales.

Britain's Princess Anne carries a wreath as she attends the Remembrance Sunday Service at the Cenotaph, in London, Britain, November 8, 2026. Alberto Pezzali/Pool via REUTERSLa princesa Ana llegará el lunes a Malvinas y también visitará las Georgias del Sur. Foto: Reuters

El recorrido previsto

La llegada será a Puerto Argentino, donde Ana mantendrá reuniones con representantes de la administración británica y miembros de la comunidad isleña. El programa también contempla visitas al faro de Cabo Pembroke, a las instalaciones de Tussac House y al Complejo Deportivo Nacional.

Desde Londres se indicó que el viaje se enmarca en su función de patrona del South Georgia Heritage Trust, una organización dedicada a la conservación patrimonial y ambiental de las Georgias del Sur. La estadía coincidirá con la exposición de los argumentos argentinos y británicos ante el tribunal.

Britain's King Charles, Prince William, and Princess Anne attend a parade ahead of the Remembrance Sunday Service at the Cenotaph, in London, Britain, November 8, 2026. Alberto Pezzali/Pool via REUTERSLa princesa Ana llegará el lunes a Malvinas y también visitará las Georgias del Sur. Foto: Reuters

El pedido por los hidrocarburos

Las audiencias están previstas para el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania. Allí se tratará la solicitud argentina de medidas provisionales vinculada con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Malvinas, mientras se desarrolla el procedimiento arbitral correspondiente.

En su presentación, la Argentina sostiene que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido afectan sus derechos soberanos sobre la plataforma continental. El pedido busca impedir el avance de desarrollos hidrocarburíferos mientras se tramita la controversia sobre esas operaciones.

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