María Corina Machado regresó a Venezuela en la mañana de este domingo después de casi 10 meses fuera del país, y lo anunció en sus redes con un mensaje en X: “Estoy aquí. Con ustedes”.
María Corina Machado volvió a Venezuela: “Estoy aquí. Con ustedes”
La dirigente opositora y premio Nobel de la paz anunció su ingreso a Caracas y abrió un nuevo capítulo en la confrontación entre su movimiento y el gobierno que ahora conduce Delcy Rodríguez.
Mientras, su entorno detalló que en los últimos tres meses hubo siete intentos frustrados de retorno desde Virginia, Panamá y Curazao por vía marítima, vuelos y por tierra.
Enseguida, Edmundo González Urrutia celebró su regreso a través de la misma red social: “¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano”.
Intentos fallidos y condiciones del regreso
Su círculo relató que las maniobras para volver fueron bloqueadas o canceladas a última hora por averías o sin explicación, y que el salvoconducto dependía, según allegados, de la aprobación de Estados Unidos, que no contaba con ese aval en algunos episodios.
Durante su permanencia en el exterior, la dirigente organizó una estrategia de lobby internacional desde Washington y luego desde Panamá con el objetivo de poder retornar y participar activamente en la política venezolana.
Reacción política y antecedentes personales
El retorno mantuvo al gobierno chavista en alerta y desató rumores y versiones no confirmadas; en el entorno oficial la consideraron un desafío político y en algunos sectores la calificaron como el “enemigo público número uno”.
El régimen la acusa, entre otras cosas, de haber promovido una supuesta intervención extranjera; el ministro del Interior Diosdado Cabello advirtió en su programa de televisión, “No te diré cuál es la sorpresa que le tengo”.
Desde que salió de Venezuela en diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz, Machado estuvo fuera tras más de un año y medio en la clandestinidad; según el relato, dejó el país por rutas del occidente y luego en una embarcación hasta Curazao, rumbo a Oslo.
En los meses en el exterior también hubo episodios vinculados a intentos de regreso tras el doble terremoto de junio que dejó más de 6.500 muertos; en ese contexto, fuentes describieron frenos por parte de altos funcionarios estadounidenses en dos de esas maniobras.
En lo electoral, la dirigente estaba inhabilitada para las presidenciales de 2024 y, pese a esa situación, apoyó la candidatura de consenso de Edmundo González Urrutia, a quien sus seguidores atribuyen haber sido el verdadero ganador de esos comicios.
Además, una encuesta de agosto realizada por AtlasIntel para Bloomberg le asignaba la imagen positiva más alta entre los líderes políticos del país, con un 57,4% de intención de voto, aunque hasta ese momento su capacidad de influencia en decisiones dentro del territorio era considerada prácticamente nula.
La opositora vuelve con la intención declarada de entrar de lleno en la actividad política y ponerse al frente de la oposición al chavismo, con la mira puesta en un eventual, aunque incierto, escenario electoral.
El regreso plantea un nuevo escenario político inmediato en el país y volverá a poner en tensión las negociaciones y la dinámica entre fuerzas internas y actores internacionales.