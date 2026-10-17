La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la elaboración de un nuevo proyecto de ley de economía local destinado a fortalecer el "Plan Venezuela Alimenta", la estrategia oficial orientada a erradicar el hambre en la nación caribeña.
Delcy Rodríguez anunció un proyecto de ley de economía local con la meta de alcanzar "hambre cero" antes de 2030
La presidenta encargada de Venezuela presentó la iniciativa que complementará a la Ley de Economía Comunal en el marco del "Plan Venezuela Alimenta". El anuncio tuvo lugar en Caracas tras su regreso de la cumbre mundial de la FAO realizada en Roma.
Durante un acto encabezado en la comuna Villa Zoila, ubicada en la parroquia Santa Rosalía de Caracas, la mandataria explicó que la futura norma buscará sumar y articular todos los esfuerzos comunitarios y territorializados bajo un propósito central: "Vamos a presentar una ley nueva, la ley de economía local, donde se suma la Ley de Economía Comunal, todos los esfuerzos comunitarios, locales, territorializados, en este objetivo supremo que es hambre cero para Venezuela". Según lo informado por la agencia de noticias Xinhua, Rodríguez ratificó que el Poder Ejecutivo nacional apunta a cumplir con dicha meta antes de 2030.
La presentación de la iniciativa se produjo inmediatamente después del retorno de Rodríguez de la cumbre mundial de alimentación de la FAO celebrada en Roma, Italia. Durante su intervención en el foro internacional, la jefa de Estado venezolana solicitó formalmente cooperación técnica al organismo de las Naciones Unidas con el propósito de optimizar la ejecución del Plan Venezuela Alimenta.
Actualmente, la Ley de Economía Comunal regula las diversas instancias de participación popular en la gestión económica de los territorios. De acuerdo con lo manifestado por las autoridades, la nueva normativa ampliará ese marco regulatorio para incorporar e integrar a otros actores productivos del ámbito local.
Finalmente, Rodríguez aprovechó la alocución para convocar a la ciudadanía a participar en la consulta popular pautada para este domingo 18 de octubre. En dicho proceso eleccionario, las comunidades someterán a votación más de 37.000 proyectos sociales y productivos distribuidos en 18 circuitos comunales de todo el país.