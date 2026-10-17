Venezuela | Plan de alimentación

Delcy Rodríguez anunció un proyecto de ley de economía local con la meta de alcanzar "hambre cero" antes de 2030

La presidenta encargada de Venezuela presentó la iniciativa que complementará a la Ley de Economía Comunal en el marco del "Plan Venezuela Alimenta". El anuncio tuvo lugar en Caracas tras su regreso de la cumbre mundial de la FAO realizada en Roma.