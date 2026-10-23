La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció que logró mediar en un acuerdo de alto el fuego localizado entre Rusia y Ucrania para permitir la asistencia humanitaria en la ciudad de Oleshky, en el sur ucraniano. Según informó la Casa Blanca, la tregua comenzará el 29 de octubre y facilitará el ingreso de suministros y la evacuación de los habitantes que permanecen en la zona.
Melania Trump anunció una tregua entre Rusia y Ucrania para asistir a una ciudad al borde del desastre
Comenzará el 29 de octubre en Oleshky, bajo control ruso. El acuerdo busca habilitar la llegada de ayuda humanitaria y la evacuación de civiles."Para permitir la entrada de ayuda humanitaria y preparar la evacuación de la población civil", indicó EE.UU en un comunicado.
Oleshky se encuentra en la región de Jersón, cerca del río Dniéper, en un área afectada por los combates desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022. La localidad permanece bajo control de las fuerzas rusas y atraviesa una situación humanitaria crítica, con escasez de alimentos, medicamentos y agua potable.
En un comunicado, Melania describió el escenario como una emergencia y señaló que la población que continúa en la ciudad está compuesta mayoritariamente por adultos mayores que necesitan atención médica y asistencia básica.
«Ambas naciones acordaron detener temporalmente toda acción militar en Oleshky para permitir la entrada de ayuda humanitaria y preparar la evacuación de la población civil a través de un corredor seguro designado», indicó el anuncio difundido por la Casa Blanca.
Una ciudad devastada por la guerra
Antes del conflicto, Oleshky tenía alrededor de 24.000 habitantes. En la actualidad, según las cifras difundidas por la Casa Blanca, permanecen entre 1.700 y 2.000 personas, entre ellas unos 50 niños. La mayoría son adultos mayores que enfrentan dificultades para acceder a alimentos, medicamentos y servicios esenciales.
La localidad sufrió daños severos desde que las fuerzas rusas tomaron el control en febrero de 2022. A esa situación se sumó la inundación provocada en junio de 2023 por el colapso de la represa de Kajovka, que agravó las condiciones de vida de la población.
La falta de electricidad, calefacción y agua corriente, junto con las rutas minadas y la presencia de drones, dificulta tanto la llegada de asistencia como la salida de los civiles. Ucrania había reclamado una tregua localizada para organizar evacuaciones, mientras que la situación de los habitantes se deterioraba ante la proximidad del invierno.
Cómo funcionará la tregua
De acuerdo con el comunicado oficial, equipos civiles de Rusia y Ucrania podrán visitar a los habitantes en sus hogares para evaluar sus necesidades y coordinar la asistencia. El operativo también contempla el traslado de quienes deseen abandonar la ciudad, con transporte hacia el destino que elijan.
Melania Trump señaló que algunos residentes podrían optar por trasladarse a territorio ruso y otros preferirían dirigirse a zonas controladas por Ucrania. La iniciativa busca que cada familia pueda decidir su destino y recibir apoyo durante la evacuación.
La primera dama y un representante suyo trabajaron directamente con dirigentes de ambos países para establecer las condiciones del acuerdo, según informó la Casa Blanca. Hasta el momento del anuncio, los gobiernos ruso y ucraniano no habían difundido comentarios propios sobre los términos de la tregua.
El plan contempla, además, que un medio de comunicación estadounidense acompañe a los equipos para documentar el desarrollo del operativo. La cobertura permitirá registrar el proceso y observar cómo se implementan las medidas previstas para proteger a la población civil.
La intervención se suma a las gestiones que Melania Trump realizó durante la guerra para promover la reunificación de niños ucranianos desplazados con sus familias. En esta ocasión, el objetivo inmediato es habilitar un período de asistencia y evacuación en una ciudad donde las condiciones de vida se deterioraron de manera sostenida.
El alto el fuego está previsto para el 29 de octubre. Su implementación será clave para determinar si los suministros pueden ingresar y si los civiles que permanecen en Oleshky logran recibir ayuda y salir de la zona de combate.