"Alto al fuego"

Melania Trump anunció una tregua entre Rusia y Ucrania para asistir a una ciudad al borde del desastre

Comenzará el 29 de octubre en Oleshky, bajo control ruso. El acuerdo busca habilitar la llegada de ayuda humanitaria y la evacuación de civiles."Para permitir la entrada de ayuda humanitaria y preparar la evacuación de la población civil", indicó EE.UU en un comunicado.