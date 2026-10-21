El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y Steve Witkoff, enviado especial del mandatario estadounidense Donald Trump, mantuvieron este miércoles una reunión de aproximadamente tres horas en San Petersburgo para abordar distintos asuntos de la agenda bilateral e internacional.
Putin recibió al enviado de Trump: Ucrania, energía e Irán, en el centro de la agenda
El presidente ruso y el enviado especial de Donald Trump mantuvieron tres horas de conversaciones en San Petersburgo. La guerra en Ucrania, los acuerdos energéticos, una posible cumbre con China, la crisis en Irán y la liberación de un ciudadano estadounidense estuvieron entre los principales temas abordados.
El encuentro, celebrado en el Palacio de Constantino, estuvo marcado por las gestiones para avanzar hacia una solución al conflicto entre Rusia y Ucrania, además de cuestiones energéticas y diplomáticas vinculadas con Irán y China.
Al inicio de la reunión, Witkoff destacó la importancia de los contactos para analizar los próximos pasos hacia un posible acuerdo de paz. También planteó la posibilidad de que representantes técnicos de ambas partes participen en futuras conversaciones para examinar los puntos pendientes.
Se trató del noveno encuentro entre Putin y el emisario estadounidense, según el informe de Deutsche Welle. Estos son los cinco principales puntos que dejó la reunión.
Ucrania: Putin analizará una nueva propuesta de paz
La guerra entre Rusia y Ucrania ocupó un lugar central en las conversaciones. Witkoff llegó a San Petersburgo después de mantener reuniones en Oslo con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y dirigentes europeos.
El enviado estadounidense afirmó que esos contactos permitieron establecer bases para avanzar hacia un eventual cese de las hostilidades. Para ello, llevó documentos con propuestas destinadas a acercar posiciones entre Moscú y Kiev.
Witkoff pidió a Putin que examinara los planteos y respaldara la reanudación de las negociaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, que permanecían estancadas desde febrero.
El Kremlin confirmó que el presidente ruso estudiará las propuestas antes de definir los próximos pasos. El portavoz Dmitri Peskov sostuvo, además, que una eventual solución dependerá de la voluntad de las partes involucradas para alcanzar un acuerdo.
Tras la reunión, Witkoff tenía previsto trasladarse a Oslo para informar a sus interlocutores europeos sobre los resultados de las conversaciones.
Rusia enviará diésel a Estados Unidos y ofrece fertilizantes
Otro de los ejes del encuentro fue la cooperación energética. Rusia anunció que el primer buque con 40.000 toneladas de diésel partiría hacia Estados Unidos el jueves, en el marco de un entendimiento alcanzado el 9 de octubre entre Putin y Trump.
El viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, señaló que el envío sería el primero de una serie de cargamentos y afirmó que Moscú buscará responder a la demanda estadounidense dentro de sus posibilidades.
Putin también sostuvo que el anuncio del acuerdo había provocado una caída de entre el 5% y el 6% en los precios del mercado internacional.
Además, el mandatario ruso manifestó la disposición de su país a exportar grandes cantidades de fertilizantes a Estados Unidos, en un contexto de dificultades de abastecimiento que afectan al sector agrícola.
La eventual ampliación del intercambio comercial energético y de insumos agrícolas constituye otro de los asuntos que Moscú y Washington buscan explorar en medio de sus diferencias geopolíticas.
Putin propuso una cumbre con Trump y Xi Jinping
El presidente ruso también planteó la posibilidad de celebrar una reunión trilateral con Donald Trump y el mandatario chino, Xi Jinping, en noviembre, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista en China.
Putin calificó la iniciativa como posible, mientras que Trump buscaría utilizar ese encuentro para impulsar la reanudación de las negociaciones sobre desarme nuclear, con participación de Pekín.
La propuesta adquiere relevancia por el peso de las tres potencias en el escenario internacional y por las diferencias que mantienen en materia de seguridad, armamento y política exterior.
Al mismo tiempo, la posibilidad de una cumbre de ese nivel genera expectativas y reservas entre los países europeos, que siguen de cerca cualquier iniciativa diplomática relacionada con la guerra en Ucrania y el equilibrio de poder internacional.
Rusia ofreció mediar para poner fin a la guerra en Irán
La situación en Medio Oriente también formó parte de la agenda. Putin ofreció la colaboración de Rusia para contribuir a una salida diplomática al conflicto entre Estados Unidos e Irán.
“Si nosotros podemos hacer algo para solucionar esta crisis, lo haremos con gusto”, afirmó el mandatario ruso, según el informe original.
Putin señaló que Washington conoce las propuestas de Moscú para abordar la crisis, entre ellas la posibilidad de retirar de Irán el uranio enriquecido almacenado por la República Islámica.
El ofrecimiento se produjo después de las declaraciones de Trump, quien había cuestionado el grado de asistencia de Rusia a Teherán.
En este contexto, Moscú busca mantener un papel diplomático en Medio Oriente, donde sostiene una relación estratégica con Irán. La reciente visita del canciller ruso, Serguéi Lavrov, a Teherán también se inscribe en esa agenda de contactos.
Putin anunció la liberación de un ciudadano estadounidense
Durante la reunión, Putin anunció la liberación de Stephen James Hubbard, un ciudadano estadounidense de 73 años que había sido capturado por fuerzas rusas mientras, según el informe, combatía en las filas del Ejército ucraniano.
Hubbard, profesor de inglés, había sido condenado por la Justicia rusa en 2024 a seis años y diez meses de prisión.
Tras conocerse la decisión, Trump destacó que Moscú no había solicitado contraprestaciones a cambio de su liberación.
El caso se suma a otros episodios de liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Rusia. En agosto, las autoridades rusas también habían liberado al exmarine Robert Gilman, quien permaneció detenido durante cuatro años por una causa vinculada con la agresión a un policía.
La liberación de Hubbard representó uno de los resultados concretos anunciados tras el encuentro, aunque las principales diferencias entre Moscú y Washington en materia de seguridad internacional continúan abiertas.
Un diálogo con varios frentes abiertos
La reunión entre Putin y Witkoff volvió a poner de manifiesto la amplitud de la agenda entre Rusia y Estados Unidos. Las negociaciones sobre Ucrania, los acuerdos energéticos y los contactos en torno a Irán y China reflejan el interés de ambas potencias por mantener canales diplomáticos activos.
Sin embargo, el análisis de las propuestas sobre Ucrania y la posibilidad de nuevas conversaciones no implican, por sí mismos, que exista un acuerdo de paz. Los próximos pasos dependerán de las respuestas de Moscú, Kiev y Washington, así como de la evolución de las tensiones internacionales.