Encuentro con Witkoff

Putin recibió al enviado de Trump: Ucrania, energía e Irán, en el centro de la agenda

El presidente ruso y el enviado especial de Donald Trump mantuvieron tres horas de conversaciones en San Petersburgo. La guerra en Ucrania, los acuerdos energéticos, una posible cumbre con China, la crisis en Irán y la liberación de un ciudadano estadounidense estuvieron entre los principales temas abordados.