#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Ceremonia en Washington

Donald Trump recibió a Lionel Messi y al plantel de Inter Miami en la Casa Blanca

La visita de Las Garzas a la residencia presidencial norteamericana por ser el último equipo campeón de la Major League Soccer fue también el primer encuentro del astro argentino junto a un presidente estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega junto al capitán del Inter Miami CF, Lionel Messi, a la Casa Blanca.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega junto al capitán del Inter Miami CF, Lionel Messi, a la Casa Blanca.
Seguinos en
Por: 

El Inter Miami visita en la tarde de este jueves la Casa Blanca donde se encuentra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del encuentro participó el argentino Lionel Messi como capitán del conjunto del que es dueño el inglés David Beckham.

El encuentro se trata de una tradición en el deporte de Estados Unidos, ya que, la Casa Blanca recibe todos los años a los equipos que lograron títulos en los diferentes deportes y el Inter Miami fue campeón en la Major League Soccer (MLS).

U.S. President Donald Trump arrives next to Inter Miami CF captain Lionel Messi, on the day he honors reigning Major League Soccer (MLS) champion Inter Miami CF players and team officials with an event in the East Room of the White House in Washington, D.C., U.S., March 5, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst REFILE - QUALITY REPEATMessi caminando junto a Trump por los pasillos de la Casa Blanca. Foto: REUTERS/ Jonathan Ernst.

Se trata de la primera vez que Messi visita la Casa Blanca ya que, en enero de 2025 había sido invitado por Joe Biden para entregarle la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de Estados Unidos, pero el capitán de la Selección argentina no pudo asistir por problemas de agenda.

Tras la visita a Washington, es probable que el conjunto de Las Garzas no regrese a Miami ya que el sábado debe enfrentar al DC. United, que hace como local en Baltimore, ciudad cercana a la Casa Blanca, en un partido válido por la tercera fecha de la MLS.

Trump y MessiMessi caminando junto a Trump por los pasillos de la Casa Blanca.

Además de Messi, la delegación del Inter Miami que visitó la Casa Blanca y fue recibida por Trump tiene entre sus integrantes al director técnico del equipo Javier Mascherano y al ex Colón Facundo Mura.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Lionel Messi
Donald Trump
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro