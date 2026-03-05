Donald Trump recibió a Lionel Messi y al plantel de Inter Miami en la Casa Blanca

El Inter Miami visita en la tarde de este jueves la Casa Blanca donde se encuentra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del encuentro participó el argentino Lionel Messi como capitán del conjunto del que es dueño el inglés David Beckham.
La visita de Las Garzas a la residencia presidencial norteamericana por ser el último equipo campeón de la Major League Soccer fue también el primer encuentro del astro argentino junto a un presidente estadounidense.
El Inter Miami visita en la tarde de este jueves la Casa Blanca donde se encuentra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del encuentro participó el argentino Lionel Messi como capitán del conjunto del que es dueño el inglés David Beckham.
El encuentro se trata de una tradición en el deporte de Estados Unidos, ya que, la Casa Blanca recibe todos los años a los equipos que lograron títulos en los diferentes deportes y el Inter Miami fue campeón en la Major League Soccer (MLS).
Se trata de la primera vez que Messi visita la Casa Blanca ya que, en enero de 2025 había sido invitado por Joe Biden para entregarle la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de Estados Unidos, pero el capitán de la Selección argentina no pudo asistir por problemas de agenda.
Tras la visita a Washington, es probable que el conjunto de Las Garzas no regrese a Miami ya que el sábado debe enfrentar al DC. United, que hace como local en Baltimore, ciudad cercana a la Casa Blanca, en un partido válido por la tercera fecha de la MLS.
Además de Messi, la delegación del Inter Miami que visitó la Casa Blanca y fue recibida por Trump tiene entre sus integrantes al director técnico del equipo Javier Mascherano y al ex Colón Facundo Mura.