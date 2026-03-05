Presti firmó el ingreso de Argentina a una coalición de seguridad continental impulsada por EE.UU.
El ministro de Defensa suscribió una Declaración Multilateral junto a otros 14 países un acuerdo militar con foco en crimen organizado, narcotráfico y ciberseguridad. “La estabilidad del continente americano es condición indispensable”, afirmó en Miami.
El ministro Presti (cuarto en la fila de abajo de izquierda a derecha), en la foto de familia de la cumbre militar continental organizada por EE.UU. en Miami. Foto: Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, rubricó este jueves en Estados Unidos,una Declaración Multilateral no vinculante en el marco de una iniciativa de cooperación hemisférica en materia de Defensa y Seguridad, junto a representantes de 15 países del continente. En el lote sudamericano, participaron Argentina, Paraguay, Ecuador y Bolivia.
El encuentro, según se dio a conocer en una gacetilla oficial, tuvo como eje central “la generación de lazos para la cooperación regional frente a amenazas vinculadas al crimen organizado transnacional”, con el narcotráfico como temática central, y con un paraguas más amplio que incluye ciberseguridad y “seguridad hemisférica en sentido amplio”.
Presti junto al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan y el secretario de Guerra, Pete Hegseth.
Presti lo enmarcó con una frase que condensa el espíritu del documento: “La estabilidad del continente americano es condición indispensable para el desarrollo y la prosperidad de nuestras naciones”, sostuvo durante su declaración en la cumbre militar hemisférica.
Documento multilateral y acuerdos por país
La Declaración Multilateral no fue el único acuerdo sellado. De acuerdo a la información del Ministerio, también se suscribió “una bilateral con Estados Unidos por cada estado participante”, con el objetivo de “la adaptación del marco jurídico de cada Nación” como elemento sustancial del entendimiento.
El texto subraya que los países asistentes presentaron “marcos legales, estructuras constitucionales y modelos de organización de sus Fuerzas Armadas y de Seguridad diferenciados”. Y que la implementación de lo acordado se llevará a cabo "respetando la autonomía de las instituciones".
En esa línea, la gacetilla insiste en que la implementación se realizará “dentro de su propio marco constitucional y legal, respetando la autonomía de las instituciones”, y aclara que no hay “imposición alguna” que “modifique, vulnere o altere” competencias nacionales. Traducción rápida: cooperación sí, pero sin tocar la arquitectura interna.
El propio Presti lo explicitó al referirse a la rúbrica: “Al suscribir esta Declaración Multilateral, ratificamos nuestra voluntad de cooperación y trabajo conjunto frente a desafíos comunes, dentro de nuestro marco constitucional, en estricto apego al cumplimiento de las leyes y las normas vigentes”.
Y sumó una definición que marca el alineamiento del Gobierno: “La Argentina reafirma, como lo hizo desde que inició el gobierno del Presidente Javier Milei, su compromiso con la defensa de la libertad y la seguridad”.
“Nodo relevante”: el argumento de Presti
En su discurso ante los asistentes, el ministro ubicó al país con un mensaje de proyección estratégica. “La Argentina ocupa un lugar clave en el extremo sur del continente. Somos un eje natural de proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida, y un actor con incidencia directa en las cadenas de suministros globales, a partir de nuestros recursos estratégicos y nuestra capacidad productiva”, afirmó.
Asimismo, remarcó el fundamento estratégico de la Argentina para el tipo de coalición que se intenta construir: “Esa posición nos sitúa como un nodo relevante dentro de la arquitectura de seguridad regional y global, con la responsabilidad de contribuir a la estabilidad del sistema internacional”.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, también se reunió en Estados Unidos con el embajador Peter Lamelas.
Según se indicó en el parte oficial, el entendimiento se sustenta en “principios compartidos y valores comunes”, con voluntad de promover “cooperación”, “intercambio de experiencias” y “asistencia mutua” en un “espíritu de colaboración hemisférica”.
En ese sentido, el ministro colocó como eje modernizar capacidades operativas de la seguridad nacional: “El núcleo de nuestra visión es el capital humano y la innovación tecnológica, un binomio que impulsa el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas con capacidades modernas, ágiles y competitivas, orientadas a consolidarnos como un socio confiable, capaz de aportar estabilidad y cooperación efectiva”.
La antesala a otro viaje de Milei
La firma de Presti se produjo en el cierre de una actividad desarrollada entre miércoles y jueves en Miami, en la sede del Comando Sur de Estados Unidos, encabezada por su jefe Francis Donovan y por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, según la nota previa difundida sobre el viaje.
La presencia argentina se exhibe por parte del gobierno de Javier Milei como una nueva señal de alineamiento con la administración de Donald Trump, en medio de un contexto internacional de convulsión global y con Estados Unidos insistiendo en la necesidad de destinar mayores recursos a la coordinación en defensa. En ese sentido, se vienen llevando a cabo encuentros de jefes de Estado Mayor Conjunto del hemisferio como el realizado en Washington el mes pasado, donde participó el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, con una lógica similar de cooperación e intercambio de información frente a amenazas transnacionales.
La presencia de Presti en Miami se dio a días de una nueva visita del presidente Milei a los Estados Unidos, donde tendrá doble agenda. Por un lado, está previsto que durante este fin de semana el presidente argentino asista a una cumbre de Defensa regional convocada por Trump para mandatarios aliados en la región. Luego, encabezará la ronda de inversiones "Argentina Week" desde el lunes hasta el miércoles 11 en Nueva York.
Asimismo, este jueves se dio a conocer que las Fuerzas Armadas de Argentina y de los Estados Unidos avanzan en la organización de un ejercicio militar conjunto que podría convertirse en el despliegue más importante entre ambos países en las últimas décadas. El operativo, denominado Daga Atlántica, está previsto para comenzar el 6 de abril y reunirá a unidades de operaciones especiales de ambos países en distintas etapas de entrenamiento.