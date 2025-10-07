Tensión en Guerrero

Hallaron acribillado a un sacerdote que estaba desaparecido en México

Se trata del padre Bertoldo Pantaleón Estrada, de 58 años, quien había desaparecido a primera hora del lunes. La Iglesia católica mexicana ha perdido a una docena de sus sacerdotes desde 2018 en hechos ligados a la violencia del crimen organizado.