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Milagro en Bogotá: vecinos salvaron a un niño de dos años que cayó desde un cuarto piso

El dramático episodio ocurrió en el barrio La Gaitana, donde la comunidad reaccionó en segundos e improvisó una red con sábanas y mantas para amortiguar el impacto del pequeño. A pesar de caer desde unos 12 metros de altura, el menor resultó prácticamente ileso, mientras las autoridades colombianas investigan el contexto familiar del accidente.