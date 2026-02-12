#HOY:

Shanghái: la calle se hundió de golpe y apareció un socavón gigante en plena obra del metro

Ocurrió en un cruce del distrito de Minhang, en una zona atravesada por obras de una nueva línea de metro. No se reportaron heridos.

El instante del derrumbe, captado por cámaras de seguridad: la calzada se parte y se hunde en un cráter.El instante del derrumbe, captado por cámaras de seguridad: la calzada se parte y se hunde en un cráter.
En segundos, el pavimento cedió como si alguien hubiese tirado de una alfombra: el cruce se hundió y el vacío quedó a la vista, mientras las imágenes empezaban a girar por redes con una pregunta repetida en distintos idiomas: “¿Cómo puede abrirse así la calle?”.

El derrumbe ocurrió en una intersección de Minhang vinculada a trabajos subterráneos por la futura línea Jiamin del metro. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y generó un fuerte impacto por la magnitud del colapso.

Los videos muestran el momento en que la calzada se quiebra y se desploma, con operarios alejándose a toda velocidad al detectar la inestabilidad. En reportes difundidos por medios y redes, vecinos relataron incluso temblores en viviendas cercanas en medio del susto.

Según información oficial citada por agencias y medios internacionales, el origen estaría en una filtración localizada (“seepage”) durante trabajos del tramo entre la estación Qixin Road y la estación Xinjian Road, lo que activó un operativo de emergencia para contener el problema en el punto de la fuga.

Pese a lo dramático de las imágenes, las autoridades informaron que no hubo víctimas ni heridos. Se montó un perímetro de seguridad y se dispuso el cierre del área para evitar riesgos adicionales mientras avanzan las tareas técnicas y la estabilización del terreno.

Con el cruce todavía bajo control operativo, continúan las inspecciones para precisar la dinámica del colapso y determinar responsabilidades, a la par de los trabajos para recomponer la calzada y normalizar la circulación en una zona clave del distrito.

