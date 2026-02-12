Shanghái: la calle se hundió de golpe y apareció un socavón gigante en plena obra del metro

En segundos, el pavimento cedió como si alguien hubiese tirado de una alfombra: el cruce se hundió y el vacío quedó a la vista, mientras las imágenes empezaban a girar por redes con una pregunta repetida en distintos idiomas: “¿Cómo puede abrirse así la calle?”.
El derrumbe ocurrió en una intersección de Minhang vinculada a trabajos subterráneos por la futura línea Jiamin del metro. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y generó un fuerte impacto por la magnitud del colapso.
Los videos muestran el momento en que la calzada se quiebra y se desploma, con operarios alejándose a toda velocidad al detectar la inestabilidad. En reportes difundidos por medios y redes, vecinos relataron incluso temblores en viviendas cercanas en medio del susto.
Según información oficial citada por agencias y medios internacionales, el origen estaría en una filtración localizada (“seepage”) durante trabajos del tramo entre la estación Qixin Road y la estación Xinjian Road, lo que activó un operativo de emergencia para contener el problema en el punto de la fuga.
Pese a lo dramático de las imágenes, las autoridades informaron que no hubo víctimas ni heridos. Se montó un perímetro de seguridad y se dispuso el cierre del área para evitar riesgos adicionales mientras avanzan las tareas técnicas y la estabilización del terreno.
Con el cruce todavía bajo control operativo, continúan las inspecciones para precisar la dinámica del colapso y determinar responsabilidades, a la par de los trabajos para recomponer la calzada y normalizar la circulación en una zona clave del distrito.