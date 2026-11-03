Accidente aéreo

Dos helicópteros chocaron cerca del monte Everest: murió un turista y hay dos heridos

El accidente ocurrió cuando las aeronaves intentaban aterrizar en Pheriche, una localidad ubicada a unos 4.200 metros de altura. La víctima era un ciudadano indio de 47 años. Entre los heridos hay un pasajero neozelandés y un piloto nepalí.