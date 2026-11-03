Un turista indio murió y otras dos personas resultaron heridas luego de que dos helicópteros chocaran cuando intentaban aterrizar en las inmediaciones del campamento base del monte Everest, en Nepal. El accidente ocurrió durante la mañana de este martes en Pheriche, una localidad de la región de Solukhumbu, ubicada a unos 4.200 metros sobre el nivel del mar.
Dos helicópteros chocaron cerca del monte Everest: murió un turista y hay dos heridos
El accidente ocurrió cuando las aeronaves intentaban aterrizar en Pheriche, una localidad ubicada a unos 4.200 metros de altura. La víctima era un ciudadano indio de 47 años. Entre los heridos hay un pasajero neozelandés y un piloto nepalí.
Según informaron las autoridades locales, la víctima tenía 47 años. Los heridos son un pasajero de nacionalidad neozelandesa y un piloto nepalí, quienes recibieron asistencia después del impacto. Las primeras informaciones indicaron que el número total de personas que viajaban en las dos aeronaves todavía no estaba establecido.
El episodio se produjo en una zona de gran circulación de excursionistas y montañistas, donde los helicópteros cumplen un papel importante para trasladar visitantes, transportar suministros y realizar evacuaciones médicas.
Cómo fue el choque de los helicópteros cerca del Everest
Las dos aeronaves colisionaron mientras se aproximaban para aterrizar en el helipuerto de Pheriche, una parada habitual para quienes recorren la ruta hacia el campamento base del Everest.
De acuerdo con los primeros reportes difundidos por las autoridades, uno de los turistas que viajaba en los helicópteros murió como consecuencia del accidente. La víctima fue identificada como un ciudadano indio de 47 años.
Entre los sobrevivientes se encontraba un pasajero de Nueva Zelanda, que sufrió heridas y debía ser trasladado a Katmandú para recibir atención médica. También resultó herido uno de los pilotos, de nacionalidad nepalí.
Los helicópteros pertenecían a dos compañías privadas que operan en la región: Fishtail Air y Dynasty Air. Según información difundida por representantes de las empresas, una de las aeronaves transportaba pasajeros que habían sido rescatados en el área del Everest, mientras que la otra llevaba carga.
La compañía Fishtail Air informó que su helicóptero sufrió el accidente durante la maniobra de aterrizaje. Por su parte, un representante de Dynasty Air indicó que la aeronave de esa firma no trasladaba pasajeros.
Las autoridades iniciaron las actuaciones para establecer cómo se produjo la colisión. En las primeras horas posteriores al episodio no se había informado una causa definitiva ni se habían precisado todos los movimientos de las aeronaves antes del impacto.
El accidente también fue registrado en imágenes que circularon en redes sociales y medios internacionales. En ellas se observa el momento en que los helicópteros se aproximan a la zona de aterrizaje y terminan chocando.
Por qué los helicópteros son fundamentales en la región del Everest
Pheriche se encuentra en una de las rutas más transitadas por quienes realizan el trekking hacia el campamento base del monte Everest. La localidad está situada a unos 4.200 metros de altura y funciona como punto de paso para excursionistas y montañistas que avanzan por el Himalaya.
En esa región no hay caminos que permitan el acceso por vehículos convencionales. Por esa razón, los helicópteros son utilizados para trasladar turistas, guías y equipamiento, pero también para evacuar a personas que sufren problemas de salud durante las caminatas.
La altura y las condiciones geográficas hacen que los traslados terrestres sean complejos. El recorrido desde Lukla, donde se encuentra el principal aeropuerto de acceso a la zona, hasta el campamento base puede demandar hasta dos semanas a pie. Este último se ubica a unos 5.300 metros sobre el nivel del mar.
Los vuelos permiten reducir considerablemente los tiempos de traslado, especialmente cuando se necesita asistir a personas afectadas por el mal de altura, agotamiento o lesiones. Sin embargo, las operaciones aéreas en el Himalaya requieren precauciones particulares debido al terreno montañoso y a los cambios meteorológicos.
El choque ocurrió durante la temporada de otoño, uno de los períodos elegidos por visitantes extranjeros para realizar caminatas en la región. En los días anteriores, fuertes nevadas habían cubierto parte de los senderos, aunque las condiciones mejoraron durante el fin de semana y permitieron que miles de excursionistas retomaran sus recorridos.
El accidente volvió a poner la atención sobre las condiciones de seguridad de los vuelos en una zona donde el transporte aéreo es una herramienta habitual para la actividad turística y las operaciones de rescate. Por el momento, las autoridades nepalesas no habían establecido qué provocó el choque entre las dos aeronaves.