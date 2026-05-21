Alerta internacional

Tres muertos y 18 rescatistas hospitalizados por una misteriosa sustancia en EE.UU.

El dramático episodio ocurrió en una vivienda rural de Nuevo México durante un operativo de emergencia. Paramédicos y policías sufrieron náuseas y mareos al ingresar al lugar. Se sospecha de un narcótico de alta toxicidad, mientras equipos Hazmat trabajan para identificar el compuesto.