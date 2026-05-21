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Alerta sanitario

Europa registra un récord de enfermedades de transmisión sexual

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), especialmente los casos de gonorrea y sífilis, aumentan en Europa junto con la brecha en testeo y prevención, alertó el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC).

Los casos de gonorrea y sífilis alcanzaron los niveles más altos en una década.Los casos de gonorrea y sífilis alcanzaron los niveles más altos en una década.
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El último reporte del organismo de referencia de la Unión Europea (UE), con datos correspondientes a 2024, revela que los casos de gonorrea y sífilis alcanzaron los niveles más altos en una década, lo que refleja una transmisión sostenida a través de múltiples países.

Las infecciones por gonorrea aumentaron un 303 % desde 2015 hasta 106.331 casos, y las ocurridas por sífilis se duplicaron en el mismo período hasta los 45.577 casos.

La clamidia sigue siendo la ETS más frecuente, con 213.443 casos y se registraron también 3.490 casos de linfogranuloma venéreo, según los datos del ECDC, que considera "urgentemente necesarias" acciones específicas para prevenir un mayor contagio, incluido entre mujeres en edad reproductiva.

Riesgo de complicaciones severas

"Si no son tratadas, estas infecciones pueden causar complicaciones severas como dolor crónico e infertilidad y, en el caso de la sífilis, problemas cardíacos o del sistema nervioso", señaló en un comunicado el jefe de la unidad de enfermedades de transmisión directa y prevenibles con vacunas del ECDC, Bruno Ciancio.

Maldivas eliminó la transmisión maternoinfantil (madre a hijo) del VIH, la sífilis y la hepatitis B.Se ha detectado un aumento de la sífilis especialmente en mujeres en edad reproductiva.

Ciancio resaltó también que los casos de sífilis congénita casi se habían duplicado entre 2023 y 2024, lo que puede acarrear complicaciones de por vida.

Los hombres que tienen sexo con otros hombres (MSM, por sus siglas en inglés) son el grupo más afectado, con las subidas a largo plazo más acusadas en gonorrea y sífilis, mientras que en las personas heterosexuales se ha detectado un aumento de la sífilis, especialmente en mujeres en edad reproductiva.

Servicios de prevención accesibles

En el plano individual, "proteger la salud sexual sigue siendo sencillo: usa condones con tus nuevas o con múltiples parejas y hazte un test si tienes síntomas como dolor, flujos o una úlcera", apuntó Ciancio.

ELLITORAL_263232 | Archivo El Litoral Barrera. El condón es una herramienta efectiva para prevenir la sífilis y otras patologías de transmisión sexual.Usar preservativos sigue siendo la primera recomendación.

Pero, a escala social, "revertir las tendencias al alza en casos de ETS requiere servicios de prevención accesibles, acceso más fácil a test, tratamientos más rápidos y una mejor notificación a las parejas para frenar la transmisión", advierte el ECDC.

Este organismo insta a las autoridades sanitarias a actualizar de forma urgente sus estrategias para las ETS y reforzar los sistemas de control para monitorizar mejor el impacto de los esfuerzos de prevención.

Mirá tambiénVPH: por qué el virus no es solo cosa de mujeres y cuáles son los riesgos que enfrentan los hombres

"Sin acciones decisivas, es probable que continúen las tendencias actuales, aumentando las consecuencias negativas para la salud y la desigualdad en el acceso a tratamiento", señala el ECDC.

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