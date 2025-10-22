Recapturaron en Cuba a "Brother Wang", capo del fentanilo
El narcotraficante Zhi Dong Zhanges ciudadano chino y es señalado como abastecedor de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Se encuentra detenido en la isla mientras las autoridades mexicanas esperan que Cuba confirme si será deportado a México.
Zhi Dong Zhang es uno de los mayores proveedores de fentanilo para los grandes cárteles mexicanos.
Un narcotraficante chino señalado como uno de los mayores proveedores de fentanilo para los grandes cárteles mexicanos de la droga y buscado por Estados Unidos fue capturado en Cuba, informaron este miércoles (22.10.2025) fuentes de seguridad mexicanas.
Aguardan detalles sobre su posible extradición a México
El narcotraficante Zhi Dong Zhang, conocido también como Brother Wang, se encuentra detenido en la isla mientras las autoridades mexicanas esperan que Cuba confirme si será deportado a México o si debe formalizarse una solicitud de extradición, añadieron las fuentes.
Brother Wang se encuentra detenido en Cuba.
Desde La Habana, dos fuentes del gobierno indicaron que el detenido sería extraditado a México, pero sin precisar la fecha ni dar detalles sobre el proceso.
El ciudadano chino es señalado como abastecedor de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que Washington denuncia como principales responsables del tráfico de fentanilo a su territorio y por lo que los declaró en febrero pasado "organizaciones terroristas extranjeras".
Zhi Dong Zhang había sido capturado en México en octubre de 2024 y debía ser sometido a un juicio de extradición a pedido de autoridades estadounidenses.
Fugado durante su prisión domiciliaria
El individuo fue recluido en una prisión de Ciudad de México, pero meses después un juez le concedió prisión domiciliaria, de la cual se fugó en julio pasado.
El narcotraficante chino era buscado también por Estados Unidos.
Zhi Dong Zhang es considerado "un operador importante de lavado de dinero a nivel internacional" y encargado de "realizar la conexión con otros carteles para el traslado de fentanilo procedente de China hacia Centroamérica, Sudamérica, Europa y Estados Unidos", según informó el año pasado el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch.
