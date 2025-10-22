Narcotráfico

Recapturaron en Cuba a "Brother Wang", capo del fentanilo

El narcotraficante Zhi Dong Zhanges ciudadano chino y es señalado como abastecedor de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Se encuentra detenido en la isla mientras las autoridades mexicanas esperan que Cuba confirme si será deportado a México.