Putin bajo la lupa

Europa acusa a Rusia: Navalny fue asesinado con una "toxina rara"

Cinco países europeos afirmaron que el opositor ruso Alexéi Navalny fue asesinado en 2024 en prisión mediante una toxina letal hallada en ranas venenosas sudamericanas. Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos responsabilizaron a Moscú y denunciaron el caso ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.