Un técnico de la NBA implicado en apuestas ilegales fue detenido por el FBI

El entrenador principal de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, fue arrestado en Oregon y enfrenta cargos por su presunta participación en una operación de póker ilegal vinculada a la mafia, según informaron fuentes policiales a ABC News.
El arresto de un destacado técnico de Portland por su presunta conexión con juegos clandestinos reaviva el debate sobre apuestas en el deporte profesional.
Billups, que atraviesa su quinta temporada al frente del equipo, deberá comparecer ante la justicia este jueves, mientras la liga intenta contener el impacto de un nuevo escándalo relacionado con las apuestas.
La detención se produjo apenas horas después de que el técnico dirigiera el partido inaugural de la temporada, una derrota ante Minnesota Timberwolves. El caso involucra a varios nombres del ambiente del básquet profesional, en medio de crecientes preocupaciones sobre la infiltración del juego ilegal en el deporte.
Billups, de 48 años, es recordado como una de las figuras más respetadas de su generación. Fue cinco veces All-Star durante su carrera como jugador y campeón con los Detroit Pistons en 2004, año en el que además fue elegido MVP de las Finales.
Tras retirarse en 2014, había logrado construir una reputación sólida como analista y entrenador, hasta que esta investigación lo puso en el centro de la polémica.
La investigación también salpica a otros nombres conocidos. Terry Rozier, actual escolta de Miami Heat, y Damon Jones, exjugador y asistente de Cleveland Cavaliers, fueron acusados en un caso paralelo por manejar una red de apuestas ilegales que utilizaba información interna de la NBA para realizar jugadas fraudulentas.
En total, seis personas fueron imputadas este jueves por convertir al básquet profesional en una plataforma para el juego clandestino, informó la cadena estadounidense.
El director del FBI, Kash Patel, ofrecerá una conferencia de prensa en Nueva York para dar detalles sobre los cargos y los alcances de la red desarticulada.
Rozier, de 30 años, acumula una sólida trayectoria en la liga con 13.9 puntos por partido en 665 juegos, y fue figura destacada en las campañas de los Boston Celtics entre 2016 y 2019. Su ausencia en el debut de temporada del Heat, el miércoles por una lesión en el isquiotibial, ya había llamado la atención.
El caso revive las alarmas que se encendieron el año pasado, cuando Jontay Porter, exjugador de Toronto Raptors, fue expulsado de por vida de la NBA tras declararse culpable de fraude electrónico por apostar contra su propio equipo y fingir lesiones para manipular resultados.
Con el arresto de Billups y la nueva investigación del FBI, la NBA enfrenta otro golpe a su credibilidad en torno a las apuestas, justo en un contexto donde las casas de juego tienen cada vez mayor presencia en el deporte profesional.
