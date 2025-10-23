La increíble jugada del francés Wembanyama para la aplastante victoria de los Spurs ante Dallas

El gigante francés Victor Wembanyama vivió una noche brillante al encestar 40 puntos y capturar 15 rebotes para guiar a los Spurs a una contundente victoria por 125-92 sobre los Mavericks en la jornada inaugural de la temporada de la NBA.
Su actuación fue una clara demostración de su potencial como estrella global. Por su parte, el novato Cooper Flagg, número uno del draft, debutó con 10 puntos y 10 rebotes, pero su equipo nunca encontró ritmo ante la ofensiva demoledora de San Antonio.
Wembanyama, que combinó capacidades atléticas con precisión ofensiva, dominó el juego mientras Dallas se encontraba desconectado y sin capacidad de respuesta. La diferencia se estiró a más de 30 puntos en el tercer cuarto y los Mavericks nunca pudieron acortar la brecha. Este rendimiento volvió a situar al francés como uno de los jugadores más esperados de la liga.
Cooper Flagg, apodado “el futuro” por su elección como número uno del draft, encaró su primer partido en la NBA con la presión de reemplazar a una leyenda y cambiar el rumbo de los Mavericks.
Logró un doble-doble modesto, pero su baloncesto aún dejó claras áreas por crecer: fue regulado por la defensa rival, la ofensiva falló en servirlo con continuidad y el equipo colectivo evidenció falta de sincronía.
La noche resultó una muestra de contrastes: Wembanyama reafirmó su estatus dominante y Flagg enfrentó la cruda realidad de la adaptación profesional. Para Dallas, este inicio marca que el camino será cuesta arriba. Para los Spurs, una victoria firme que fortalece su aspiración al protagonismo.
El joven Flagg debe ahora transformarse y aprender rápido, mientras Wembanyama sigue construyendo su leyenda.
El dominio de los Spurs se evidenció desde el primer cuarto, aunque arrancaron ligeramente debajo. La clave fue un arranque decisivo que marcó una ventaja constante. Wembanyama impuso su presencia en ambos tableros, mientras Dallas no logró encontrar consistencia ofensiva ni defensiva.
El equipo local sufrió la ausencia de su base titular y la poca sintonía de su joven novato, lo que dejó el juego controlado por San Antonio desde el primer momento.
Estadio: American Airlines Center, Dallas, Texas
Marcador final: Spurs 125 – Mavericks 92
Victor Wembanyama (Spurs): 40 puntos, 15 rebotes, 3 bloqueos, 15-21 de campo, sin pérdidas de balón.
Stephon Castle (Spurs): 22 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias.
Dylan Harper (Spurs): 15 puntos.
Anthony Davis (Mavericks): 22 puntos, 13 rebotes.
Cooper Flagg (Mavericks): 10 puntos, 10 rebotes.
