La propiedad de verano de Nicolas Cage, ubicada en Malibú y valuada en unos 10,5 millones de dólares, quedó en una situación delicada por un enorme agujero que se formó en sus inmediaciones. Ante el riesgo de que el terreno siga cediendo, el actor solicitó permisos de construcción para intentar contener los daños, mientras las autoridades ordenaron evacuar decenas de viviendas de la zona.
Evacuaron 31 casas en Malibú por un derrumbe que amenaza la mansión de Nicolas Cage
El hundimiento, de unos 15 metros de diámetro, destruyó parte del acceso a la playa y obligó a los residentes a abandonar sus viviendas por riesgo de nuevos daños.
Según una investigación publicada por Page Six, el actor solicitó tres permisos de construcción después de que apareciera el socavón. Entre las intervenciones previstas se encuentran la colocación de bolsas de arena junto a la playa para reducir la erosión, la remoción de escombros y los trabajos de excavación y apuntalamiento.
Las medidas buscan contener el deterioro del terreno y evitar que el problema avance sobre la propiedad. Sin embargo, la situación continúa siendo motivo de preocupación por la magnitud del hundimiento.
Un agujero de 15 metros
La grieta comenzó a formarse a principios de septiembre y alcanzó aproximadamente 15 metros de diámetro. Con el correr de los días, el agujero aumentó de tamaño y destruyó parte de la entrada de la mansión, las escaleras y una de las vallas que delimitaban el terreno.
Cuando se produjo el hundimiento, los bomberos acudieron al lugar para prevenir una posible fuga de gas. Además, las autoridades de Malibú declararon inseguras 31 viviendas y dispusieron la evacuación de los residentes afectados.
"El derrumbe de un camino de acceso a la playa se extendió hasta la ruta, bloqueando el acceso de los residentes a los servicios de emergencia", señalaron las autoridades en ese momento.
La erosión costera
El deterioro del terreno estaría relacionado con la erosión costera provocada por las olas y las mareas altas asociadas con el reciente huracán Marie. La cercanía de las viviendas con la playa aumenta la exposición de la zona a este tipo de fenómenos.
La mansión de Cage cuenta con acceso directo a la costa, una característica habitual en las propiedades del sector. El avance del agujero encendió las alarmas por la posibilidad de que el terreno continúe cediendo y comprometa otras partes de la construcción.
La propiedad de verano del actor
Cage compró la vivienda en 2024 y la utiliza durante el verano. Aunque posee una propiedad en Malibú, el ganador del Oscar reside en Nevada durante gran parte del año, lejos de Hollywood.
Hasta el momento, el actor no se había pronunciado públicamente sobre la situación de la mansión. Días antes, había sido visto en un evento junto a su esposa, Riko Shibata.
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